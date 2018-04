A Maros emberi arca

A Maros partja, minden szépsége ellenére, most hogy kitavaszodott, nem nyújt kellemes látványt az ismét halomban álló szemét miatt. Ezt Barabási Attila, a Maros Művészegyüttes igazgatója is megtapasztalta, aki az elmúlt napokban járt a partszakaszon, Marosvásárhely és Marossárpatak között. Több fotót is készített, megosztva az internetezőkkel.