A magyar szellemiség nagyjai fotókon

Monarchia-korabeli és huszadik századi tekintélyes magyar személyek fotóiból nyílik tárlat a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház kiállítótermében csütörtökön. A tárlat anyagát egy válogatás képezi az Erdélyi Fotográfiáért Múzeum Egyesület archívumából. Célja, hogy a teljesség igénye nélkül mutassa be nemzeti nagyjainkat.

A fotók írót, költőt, keletkutatót, politikust, történetírót, nyelvészt, publicistát, régészt, építészt, agrármérnököt, zoológust, paleontológust, muzeológust és színészt is ábrázolnak. A legkorábbi fotó az 1857–58-ban készült Kossuth-portré, a legkésőbbi pedig az 1940 körül készült, Endes Miklós jogtudóst ábrázoló. A fényképek között szerepel továbbá a Helikon Közösség csoportképe is, illetve a fotográfia megjelenése előtti időket is megidézik a kimagasló személyeket ábrázoló, korabeli rajzok és rézkarcok által.

A kiállítás megnyitója online fog zajlani csütörtökön este hat órától a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház Facebook-oldalán. A tárlat február 7-éig látogatható, naponta 10 és19 óra között a járványügyi rendelkezések betartásával.