A magyar rendvédelem történelme – tudományos konferencia zajlik Gyergyóremetén

A Balás Gábor Művelődési Házban zajló konferencia szervezője a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, amely 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy a teljes, régi értelemben vett Magyarországhoz kapcsolódó rendvédelmi szervezetek történelmét kutassa, feltárja és közreadja.

Emiatt gondolták úgy, hogy eljönnek Székelyföldre is, hiszen itt sok tárgyi és személyes emlék maradt fenn ezzel kapcsolatosan. A rendvédelmi szervek történetét helyi és magyarországi szakemberek segítségével kutatják, jövőre kiadványt szerkesztenek az így készült tanulmányokból – ismertette Boda József nyugalmazott nemzetbiztonsági vezérőrnagy, a konferencia levezető elnöke. Székelyföldhöz kapcsolódva itt terítékre kerül a székely határvadászat, a magyar királyi csendőrség itteni tevékenysége, de a ’89-es időkből a Securitate témája is. Próbálják kutatni a büntetés-végrehajtás és pénzügyőrség itteni történetét is, amelyek szintén bekerülnek a kiadványba.

Fontos a múlt ismerete

A konferencia nyitányán Laczkó-Albert Elemér polgármester a falujára vonatkoztatva a rend fogalmát rámutatott: