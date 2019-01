A magyar és román kultúra napja Marosvásárhelyen

Nagyszabású rendezvénysorozattal készül Marosvásárhelyen a román és a magyar kultúra napjára a Studium – Prospero Alapítvány. Mint minden évben, ez alkalommal is lesznek felolvasómaratonok, de az azokat összekötő, a két kultúra között hídként szolgáló közös rendezvények sem maradnak el.

A felolvasómaratonon az évfordulós szerzők műveiből fognak felolvasni. Archív • Fotó: Haáz Vince

„Az a cél, hogy hagyományt teremtsünk, alkotói munkát hozzunk létre, állandó párbeszédet folytassunk” – mondta érdeklődésünkre Vass Levente, az alapítvány ügyvezető elnöke, hozzátéve, hogy arra törekszenek, hogy minden év januárjában gazdag, változatos programot kínáljanak a román (január 15.), illetve magyar (január 22.) kultúra napja alkalmából. Nem csak ezeken az napokon szerveznek rendezvényeket, de az ezeket összefogó héten is. És nem csupán a román, illetve a magyar kultúráról szólnak ezek az események, de az itt élő nemzetiségek, népcsoportok kultúrájáról, múltjáról és jelenéről, életviteléről, gondolkodásáról, művészetéről is – hangsúlyozta az ügyvezető elnök.

Január 15-én, kedden 12 órától este 10-ig a román kultúra napján, Mihai Eminescu születésének évfordulóján marosvásárhelyi román szerzők, évfordulós román szerzők, valamint a teljes magyar irodalom szerzőinek románra fordított műveiből válogathatnak a felolvasni vágyók. Hasonlót szerveznek egy hét múlva, január 22-én, kedden 12 és 22 óra között a magyar kultúra napján is, azon a napon, amikor Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc befejezte a Himnusz kéziratát. 1989 óta ezt a napot a magyar kultúra napjaként tartják számon, és megünnepelik valamennyi magyarok által lakott településen szerte a Kárpát-medencében.

A magyar kultúra napján marosvásárhelyi magyar szerzők, évfordulós magyar szerzők (például Bethlen Kata, Ady Endre, Kertész Imre, Déry Tibor, Ignotus, Arany László, Kármán József, Márai Sándor, Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Benedek Elek, Csáth Géza, Örkény István) művei lesznek a terítéken. A felolvasók a román irodalom magyarra fordított alkotásaiból is válogathatnak.

Mindkét felolvasómaratonnak a Studium szakkönyvtár ad helyet,

a volt Rigó utca (Gen. Gheorghe Avramescu) 11. szám alatt. A szervezők arra kérik mindazokat, akik szeretnének felolvasni, hogy egyeztessék előzetesen az időpontot a zsúfoltság és várakozás elkerülése végett. Feliratkozni az olvassfel@gmail.com címen, vagy a 0730-627 439 telefonszámon lehet.

Azok, akik nem saját könyvvel érkeznek az eseményre, a román, illetve a magyar kultúra napi felolvasómaratonon is lehetőségük lesz a szervezők által biztosított könyvek egyikéből felolvasni. Ahogy az előző években, az idén is élőben közvetítjük a felolvasást, a rendezvény Facebook-oldalán.

A román és a magyar nyelvű felolvasómaratonok közötti héten az örmény, a zsidó, a szász és a cigány kultúráról, múltról, érdekességekről hallhat előadásokat az érdeklődő közönség. Puskás Attila, a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület elnöke a Székelyhonnak elmondta, a múlt évben is beszélt a magyar örményekről, a szokásaikról, idén a múltjukban fog jobban elmélyülni. Idén felkérték, hogy magyar nyelvű előadás mellett románul is mutassa be a több száz éves múltra visszatekintő közösséget.