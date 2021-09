A lovak kerültek a középpontba a Kalonda-tetőn

• Fotó: Beliczay László

A szombati eseményen ügyességi versenyt is tartottak, amelyre az öt résztvevő lovarda közel negyven 14 év alatti versenyzője nevezett be. Ezt díjugratás követte 70, illetve 90 centiméteres kategóriában, a leggyakorlottabbak pedig ezek után a magasugrást is kipróbálhatták.