A legtöbb menekült csak átutazik Háromszéken

A háború elől menekülők többsége csak átutazik Háromszéken, vonattal, gépkocsival hetente több százan tartanak Nyugat-Európa felé. A kormánybiztos felidézte, az első napokban még drága gépkocsikkal haladtak át, nem is kértek segítséget a hatóságoktól, ám most már egyre többen érkeznek olyanok, akik rászorulnak a támogatásra. Akik Kovászna megyében maradtak sem kértek menedékjogot, csak az ideiglenes tartózkodási engedély iránt érdeklődtek, de még azt sem váltotta ki senki, kilencven napig erre nincs is szükség.

A legtöbben jelenleg Kézdivásárhelyen vannak, ahová a múlt héten Hargitafürdőről érkezett hat felnőtt és hét gyerek. Kilencen vannak Bodzafordulón, négyen Sepsiszentgyörgyön, ketten Baróton és egy menekült Kovásznán. A prefektus a hatóságok mellett a civil lakosságnak is köszöntet mondott, hiszen