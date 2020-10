A legrosszabbra készülnek a vendéglátásban dolgozók

A túlélésért és az alkalmazottak megtartásáért dolgoztak a vendéglátósok idén: a székelyföldi vendéglátóipari egységek zöménél veszteséges évvel számolnak. A szakmabeliek úgy vélik: a vészhelyzeti bizottság azon döntése, hogy a teraszok továbbra is nyitva tarthatnak, csupán „kegyelemdöfés”.

Így tiltakoznak a székelyudvarhelyi vendéglátósok az újabb szigorítások ellen. Kevés sikerrel • Fotó: Beliczay László

Több mint ötven alkalmazottából senkit sem küldött el a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyő, a tavasz óta minden lehetőséget kimerítettek, de az újabb szigorításokkal nem lesz más választásuk, mint kényszerszabadságra küldeni az alkalmazottak egy részét, mondta el a Székelyhonnak Tódor Etelka, a szálloda igazgatója.

Júliusban, augusztusban és szeptemberben ugyan mentőöv volt a hazai turizmus, de a csoportos kirándulások elmaradtak, ez pedig egy nagy szállodának óriási kiesést jelent. Nem is beszélve arról, hogy nemrégiben nagyberuházást hajtottunk végre, kibővítettük a rendezvénytermünket, de a befektetés idén biztosan nem térül meg

– sorolta. Hozzátette: a szűk nyári szezonban ugyan tartottak rendezvényeket, ám a járványügyi szabályok betartásával csak nagyon korlátozott számú vendéget fogadhattak. „Aki betartotta a szabályokat, az idén sok bevételt nem számolhatott a rendezvényekből. Így kénytelenek voltunk elindítani a házhoz szállítást, amelyre, szerencsére van igény” – sorolta a csíkszeredai szálloda vezetője.

A házhoz szállítás azonban nem minden egységben megoldható, illetve sok étterem, bisztró nem is ilyen szolgáltatásra rendelkezett be. „Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden étterem állhat át a házhoz szállításra. Teljesen másként építem fel a vállalkozást, más felszereléseket vásárolok, másként képzem a személyzetet, ha éttermet nyitok vagy ha kiszállítom az ételt” – magyarázta Szántó Katalin, a Marosvásárhely központjában lévő B-eat étterem tulajdonosa. A nyári rövid szezonnal mostanig kihúzták, tette hozzá, de a tartalékaik elfogytak. „Ha nem kapunk támogatást az államtól, ha nem lazulnak a korlátozások, nem lesz más választásunk, mint bezárni a vendéglőt. A fenntartási költségek, az ingatlanbér, az alkalmazottak fizetése – túl nagy teher a vállalkozóknak úgy, hogy mellette nem számíthatnak bevételre” – sorolta az étterem-tulajdonos.

Székelyudvarhelyen augusztus 18-án meghatározatlan ideig bezárt a városközpontban lévő, helyi szinten nagy múltúnak számító Küküllő Szálloda: miután minden más lehetőséget kimerítettek, lehúzták a rolót.

Mások egyelőre túlélnek, de csupán ennyiről van szó, jegyezte meg Nagy Levente, az Udvarhelyszéki Vendéglátók Szövetségének elnöke. „Sajnos tudunk olyan vállalkozóról is, aki végleg bezárt a nyáron, de meglepő módon olyan is van, aki most indít vállalkozást a vendéglátásban. Hogy ez mennyire megfontolt, nem a mi tisztünk eldönteni, azonban bizonyos: a tagságunk zöme veszteségesen zárja majd az évet” – magyarázta. Habár a napokban kiderült, hogy a lokálok teraszai mégis nyitva tarthatnak, Nagy Levente egyik egységénél például nem nyitotta meg a teraszt: nagyobb költséggel járna üzemeltetni a helyet, mint amennyi bevétel jönne.

Október és november amúgy is gyenge hónapok szoktak lenni a vendéglátásban, decemberben ellenben a céges rendezvények miatt megnő a forgalom, de nem valószínű, hogy idén még tarthatunk rendezvényeket, úgyhogy ez is kiesik

– sorolta a szakember. Egyébként Nagy Levente becslése szerint leghamarabb jövő áprilisban, az időjárás enyhülésével számíthatnak ismét nyereségre a vendéglátósok.