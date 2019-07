A legrosszabb forgatókönyv szerint újból a Maros-partra készülnek a Forgataggal

A Liget jó helyszínnek bizonyult a Forgatag számára. A szervezők remélik, hogy idén is itt szervezhetik meg a rendezvényt • Fotó: Haáz Vince

Portik Vilmos főszervező úgy véli, politikai bosszú vezényli a városházát a kérésük semmibevételekor. „Azt tapasztalom, hogy a politikai széljárás megváltozása a polgármesteri hivatalnál is mindent megváltoztatott. Áprilisban megkértem írásban Vass Leventét, hogy segítsen új helyszínt találni, akkor elutasított. Amikor a kipattant a botrány a marosvásárhelyi RMDSZ-ben, azt mondta, minden meg van beszélve, nekem csak be kell menni és meg kell kérni őket. Bementem, megkértem, azt mondták, persze, minden rendben van, azóta nincsen semmiféle válasz” – részletezte Portik, aki az egészet annak tulajdonítja, hogy

az RMDSZ-frakció nem hajtja végre a polgármesternek, illetve a csapatának elvárásai, így aztán a Forgatagot is büntetik az RMDSZ hozzáállása miatt.

A Forgatagot az első három évben a Maros partján szervezték, az utóbbi három évben pedig a Liget adott otthont neki. Idén felmerült, hogy sikerül bevinni a rendezvényt a Várba és a Vársétányra, de ez most már szóba sem jön, a Ligetét folyik a küzdelem.

A Forgatag szervezői nem első alkalommal találják szembe magukat ezzel az ellenségeskedéssel, ugyanis eddig minden évben időhúzást gyakorolt a hivatal, utolsó percben bólintott rá a kérésükre.

„Mi az évek során januárban tettünk le kérést, áprilisban is, júliusban szintén” – tette hozzá Portik Vilmos, aki azt kérte a helyi RMDSZ vezetésétől, segítsen, hogy ebben az évben, jó időben köthessenek szerződést a polgármesteri hivatallal.

A Maros parton megszervezni egy ilyen nagyméretű rendezvényt, nagyobb energiákat igényel. Részben, mert ott nincs villanyáram, annak kivezetését meg kell oldani. Önmagában csak a színpad egy generátort igényel, de azon kívül a sátrak áramellátása, a programok hangosítása, a sörcsapok működtetése is – sorolta a szervező, elárulva azt is, hogy a szolgáltatóval sem volt mindig felhőtlen a kapcsolat, „az sem túlzottan barátságos”. Ha rossz az időjárás, esik az eső, akkor a sár áthidalása is megoldásra vár.

A Maros-parton a terület egy része magántulajdonban van, egy másik része állami – tehát bért kell fizetni – ami tovább növeli a kiadásokat.

„Egyelőre nem tudjuk, mindez milyen többletköltséget jelent, egész biztos, hogy jelentőset” – fogalmazott Portik.

Július 2-án iktattak egy kérvényt a polgármesteri hivatalban, amelyben partnerséget kértek, illetve

kérték, hogy a Ligetben szervezhessék meg az idei Forgatagot.

A válaszadásra harminc napja van törvényesen a hivatalnak, tehát a szervezők megvárják augusztus első hetét, hogy milyen választ kapnak. „Az elmúlt hat alkalommal nekünk ezt el kellett viselnünk, volt olyan, amikor a kezdés előtt két nappal írták alá a szerződést. Most nem tudom, meddig várhatunk” – tette hozzá Portik Vilmos.

A szervezők a napokban tájékoztatták a Magyar Állami Operaházat a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal ellenséges magatartásáról, arról, hogy a vár nem jöhet szóba, csak a Maros-part. Azt a választ kapták, hogy egyelőre várnak, aztán döntenek a továbbiakról.

A többi meghívottal kötött szerződésben nem szögezték le a helyszínt, a támogatók pedig abban az esetben is kitartanak, ha esetleg ki kell menni a városból.

„De mindez tervezhetőség szempontjából nagyon rossz” – vonta le a következtetést Portik Vilmos, hozzáfűzve, hogy ennek ellenére sem ő, sem a csapata nem adja fel a küzdelmet.