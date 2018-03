A legnépszerűbb slágerekkel várják a közönséget

Archív • Fotó: Nagy István Művészeti Középiskola

A rendezvényen világslágereket énekelnek a volt és jelenlegi diákok, élőzenés kísérettel, amit szintén a tanintézet növendékei biztosítanak. Lady Gagától Rúzsa Magdi-slágerekig sok minden szerepel a repertoárban, igyekeznek, hogy korszerű dalokat adjanak elő, de a régi, időtálló slágereket is előveszik. Ugyanakkor román nyelvű dallal is kedveskednek a vendégeknek.

Dobos Krisztina, a rendezvény ötletgazdája, az intézmény ének szakos tanára elmondta, ez már a nyolcadik Slágerebbje, a rendezvény pedig nagy népszerűségnek örvend a diákok és a közönség körében.

A könnyűzenei műfaj a fiatalok kedvence, hiába, hogy klasszikus zenei oktatásban vesznek részt, ezt mindig nagyon szeretik. A közönség is kedveli, így a barátoknak, családnak ebben a műfajban is meg tudják mutatni a diákok, hogy mit tudnak. És évről évre tehetségesnél tehetségesebb gyerekek kerülnek be a csapatba

− értékelte a tanár. A rendszerint telt házas előadásokra javában zajlanak már a próbák, az énekesek már rég készülnek és a héten a zenekari próbák is elkezdődtek.

Az előadásra jegyek elővételben a Szakszervezetek Művelődési Házának jegypénztárában kaphatók, 15 lejért.