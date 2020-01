A legfeljebb háromszobás, köztes emeleti lakások a legkeresettebbek Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Tudor negyed is népszerű a fiatal családok körében • Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt évben országos viszonylatban Kolozsváron nőttek legnagyobb mértékben az ingatlanárak – derül ki az Imobiliare.ro elemzéséből, amelyben több ingatlanszakértő is úgy véli,

Kolozsvár ma Románia Eldorádója.

Marosvásárhely ingatlanpiaca számára húzóerőt jelent a kolozsvári piac robbanásszerű áremelkedése, de befektetések és fejlesztések szempontjából nehezen lehet túlszárnyalni a kincses várost, ahol

tavaly decemberben egy hetven négyzetméteres, háromszobás lakásért akár 100–120 ezer eurót is kifizettek. Marosvásárhelyen ezzel szemben egy ugyanekkora, jó negyedben fekvő felújított lakás átlagban 70–75 ezer euróért kelt el.

Vásárhelyen kevesebb a bővítés és fejlesztés az ingatlanpiacon, ugyanis a város szívében kevesebb szabad terület van az építkezéshez, legfeljebb egy-egy tömbháznak elegendő hely. A város perifériája viszont fejlődik, az Egyesülés negyedben, Szentkirályon, Jedden például több fejlesztő is épít. Koronka az elmúlt években „be volt fagyasztva” építkezés szempontjából, de most ott is újrakezdték az építkezéseket – magyarázta a Székelyhon megkeresésére Dósa Barna marosvásárhelyi ingatlanügynök.

Minél központibb, annál drágább

Marosvásárhely külvárosában, például a Jeddi úton egy új építésű kétszobás lakást, amelyet szinte félkész állapotban adnak el általában – ajtókat, burkolatokat a vevő vásárol magának – 61 ezer euró körül árulnak, ám egy hasonló méretű és típusú lakrészt a város belsejéhez közelebb már 70–74 ezer euróért kínálnak. Ez az ár akkor sem lesz sokkal kevesebb, ha egy újabb építésű, de már használt lakástól válik meg a tulajdonos – magyarázta Dósa Barna.

Jelenleg a marosvásárhelyi ingatlanpiacon az egy-két-három szobás, köztes emeleti lakások forognak legjobban, a négyszobásoknál már többet kell várni a vevőre, akárcsak a földszinti vagy legfelső emeleti lakrészek esetében.

„Van piaci tőke Marosvásárhelyen, jelenleg kevesebb a köztes emeleteken lévő meghirdetett lakás, mint amekkora kereslet lenne irántuk. Próbáljuk mindig közelebb vinni az elfogadható árhoz az ingatlanok értékét, legyen ugyan egy alkudozási rés, de

az a lakás, amelynek az ára nagyon távol van a piaci ártól, sokáig áll az ingatlanpiacon”

– tudtuk meg a szakembertől. Szerinte ebben az évben megmarad a tavalyi évhez hasonló tendencia, azaz nem fognak csökkenni a lakásárak, esetleg enyhén, 2–3 százalékkal magasabbak lesznek.

Dósa Barna úgy véli, hogy a központi sajtóban felröppent hírek ellenére, miszerint idén jóval alacsonyabbak lesznek az árak, 2020-ban sem fog összeomlani a piac, hiszen amíg az évek óta építkezésben dolgozó fejlesztők tapasztalata az, hogy jól eladhatók az ingatlanok, nem ijesztik el őket az összeomlásról szóló sajtóhírek – tette hozzá az ingatlanügynök.

A városrész meghatározó

Az Imobiliare.ro elemzéséből az is kiderül, hogy manapság egy átlagos hazai vásárló sokkal érettebben vásárol ingatlant Romániában, mint pár évvel ezelőtt. Azaz jobban figyel az utómunkálatokra, a lakás állapotára, a burkolatokra, de a lakások értékét ma is főként a városrész és az infrastruktúra határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a lakás szomszédságában lévő egyetem, parkok, iskolák, üzletek kulcsszerepet játszanak a piaci érték kialakulásában.

Marosvásárhelyen még mindig a Cornișa és a November 7. lakónegyed a legdrágább,

ugyanis itt az orvosi egyetem meghatározó szerepet kap.