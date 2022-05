A legalább fél évszázada házasságban élő csíkszeredaiakat köszöntötték

Hagyományteremtő szándékkal indította el 2019-ben a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a fél évszázadnál is hosszabb ideje házas csíkszeredaiak köszöntését a család május 15-ei nemzetközi napja alkalmából. A világjárvány viszont az elmúlt két évben ellehetetlenítette a kezdeményezést,

ezért is volt nagy öröm számukra, hogy idén ismét köszönthették az 50 vagy annál is hosszabb ideje házasságban élőket.

A csíksomlyói szabadidő- és továbbképző központban tartott pénteki ünnepségen 13 idős házaspár jelent meg, közöttük olyanok is, akik már 60 vagy akár 65 éve kötötték össze az életüket. Bódi Ildikó moderátor köszöntőjében úgy fogalmazott: a család erőforrás, megtartó erő.

Szavai után Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője is köszöntötte az ünnepelteket.

„Önök már azelőtt összeházasodtak, hogy én megszülettem, pedig már én is fehér hajjal állok önök előtt. Tudom, hogy az életük során nehéz időszakok követték egymást. A ’70-es, ’80-as években, a kommunizmus idején nélkülözni kellett, de utána sem volt sokkal könnyebb, hiszen a demokráciában is jöttek az újabb és újabb problémák, legutoljára a koronavírus-járvány. Minden nehézséget sikerült azonban túlvészelniük, és ehhez kellett az isteni gondoskodás mellett az is, hogy egymást támogató és segítő kapcsolatban éljenek.