A lakosság ötletelt, a város ezekből tízet megvalósít

A gyalogosövezetekkel és a játszóterekkel kapcsolatban is javaslatok születtek • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen idén első alkalommal nyújthatja be ötleteit, terveit a város lakossága, és ezekből tízet meg is fognak valósítani, még az idei költségvetésből. Az első alkalommal meghirdetett részvételi költségvetésre 3 millió lejt különítenek el, ez azt jelenti, hogy minden tervre 300 ezer lejt lehet majd elkölteni.

Sokan ötleteltek

Az ötleteket múlt péntekig lehetett elküldeni, ezért megkérdeztük a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivőjét, hogy milyen volt az érdeklődés, hányan küldték be javaslataikat. Mint Rigmányi Eszter elmondta, összesen 84 tervet küldtek be, ezekből a gyalogos övezetekre 21 érkezett be, a közterekkel kapcsolatban 10 elképzelést fogalmaztak meg, 12-en az oktatási és kulturális infrastruktúra területén szeretnének változásokat, 17 ötlet a közlekedésbiztonságot célozta meg, a digitális város érdekében 11 projekt született, míg a zöldövezetek-játszóterek kapcsán 13-an küldték be elképzeléseiket.

Rigmányi Eszter jelezte, a következő lépésként a városháza szakembereiből, de a tanácsosokból és a nemkormányzati szerveztek képviselőiből álló bizottság február 13-ig értékeli a beküldött ölteteket: megvizsgálják, hogy megvalósítható-e, majd február 14-től az elfogadott projektekre szavazni lehet. Ez azt jelenti, hogy

azt a 10 ötletet fogják majd megvalósítani, amelyre a legtöbb vásárhelyi szavazat érkezik be. Szavazni azok tudnak majd, akik Marosvásárhelyen élnek, dolgoznak vagy tanulnak.

Az, hogy a 84 ötletből hányan találnak megfelelőnek és kivitelezhetőnek a szakemberek, február 14-én derül ki ezen az oldalon.

A szabad területek kérdése tisztázatlan

A részvételi költségvetés kapcsán Kodok Márton civil aktivista aggályokat fogalmazott meg. Mint a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében elmondja, a részvételi költségvetés kapcsán az az egyik komoly nehézség, hogy számos szabadnak látszó területen a városnak elkezdett projektjei vannak. Így például hiába gondolta, hogy a lakóhelye közelében levő Egyesülés negyedben, a remeteszegi erdő melletti üres telekre meg lehet valamit valósítani, mert kiderült, hogy ott erdősítést terveznek és mással nem foglalható el. De egy másik terület jelenlegi helyzetére is rákérdezett, szintén az Egyesülés negyedben, a volt Fotógyár közeli terület sorsára. Mint kiderült, oda a város autóbusz-végállomás megépítését tervezik, ahol többek között elektromos buszok töltésére használható állomásokat is létesít.

A legnagyobb nehézség a részvételi költségvetéssel, hogy olyas helyet találj, ahol tiszta a terep és pont ott nincs valami épp elkezdve. Az önkormányzatnál nagyon sok minden el van papíron kezdve, és nehéz megfelelő helyszínt találni

– írta a civil aktivista.