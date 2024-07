A lakók segítségét várják az illegális szemétlerakás felszámolásához

A közösségi médiában a szokottnál is nagyobb számban jelennek meg fotók a sepsiszentgyörgyi hulladékgyűjtők körül tornyosuló szemétről. A hulladék-elszállítással megbízott TEGA Rt. több megoldással is próbálkozik, de a lakók figyelme kiemelten számít ebben a tekintetben is.