A kultúrafogyasztás is többe kerül jövőtől Maros megyében

Többe kerül január elsejétől a kultúrafogyasztás Maros megyében, a megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények mindegyikében emelkednek a jegyárak. Jó hír azonban, hogy néhol diverzifikálták a jegyeket, vagyis az egyszerű felnőtt-gyerek belépők mellett családi, csoportos jegyekre vagy bérletvásárlásra is van lehetőség.

Szász Cs. Emese 2022. július 31., 10:242022. július 31., 10:24

A júliusi tanácsülésen fogadta el a képviselő-testület a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények azon kérését, hogy

emeljék meg az egyes előadásokra, kiállításokra szóló belépőjegyek árát.

Hirdetés A módosított árak az új évadban, illetve 2023. január 1-től lépnek életbe. Az önkormányzat így jóváhagyta a Maros Megyei Múzeum, a Maros Művészegyüttes, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia előadásaira szóló belépők árának emelését, a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Központja által szervezett képzések, illetve a Látó Szépirodalmi folyóirat drágítását is. Hirdetés A Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc a Székelyhonnak elmondta, hogy az infláció és a magas energiaárak miatt volt szükség az áremelésekre. „

Társulataink turnézással öregbítik megyénk hírnevét, teltházas előadásokkal szórakoztatják az érdeklődőket, és mindezt a jelenlegi áremelkedések mellett nagyon nehéz lenne folytatni. Ezért is döntöttünk amellett, hogy az új évadtól megemeljük a belépőjegyek árait, amelyek, valljuk be, nagyon alacsonyak voltak ahhoz képest, hogy mennyi munka van a kulturális események, előadások előkészítése mögött. Természetesen ettől a növekedéstől nem kell megijedni, ugyanis minimális az árkiigazítás, mondhatni egy limonádé értéke

– jelentette ki Péter Ferenc. Családi és csoportos jegyek Árváltozások történnek a Maros Megyei Múzeum részlegeinél is, egyrészt az áremelések követik az inflációt, másrészt Ötvös Koppány Bulcsú múzeumigazgató szerint

az utóbbi időben több minőségi fejlesztés is történt a múzeumban, tárlatok, de felszereltség szintjén is, ami szintén indokolja az áremelést.

„Ugyanakkor nekünk minden évben ki kell termelni az önrészt a költségeinkhez. A múzeumnak két forrásból van saját bevétele, egyrészt a látogatók jegyáraiból, másrészt a régészeti ásatásokból. Utóbbi elég kiszámíthatatlan, mert nem tőlünk függ,

van év, amikor bejön kétmillió lej, és van, hogy csak hatezer, mert vagy van ásatás, vagy nincs.

Ami tőlünk függ és valamennyire kalkulálható, az a jegyeladás, ott van nagyjából egy tendencia: a világjárvány előtt évi 50 ezer látogatója volt a Maros Megyei Múzeum különböző részlegeinek összesen, a 2020-as Covid-évben hatezer, tavaly már ismét növekedtünk 24 ezerre. Szeretnénk újra visszatornázni a látogatók számát 50 ezer fölé” – magyarázta a Székelyhonnak Ötvös Koppány Bulcsú. Hozzátette, a jegyek tekintetében január elsejétől lesz változás.

A teljes árú belépő, amelyet a természettudományi, az etnográfiai és a várbeli régészeti múzeumban alkalmaztak, eddig 12 lejbe került, ezentúl 15 lesz. A nyugdíjas belépő is drágul egy lejjel, 7-re, a gyerek nem változik, továbbra is 3 lej.

A közigazgatási palota és a torony meglátogatásáért eddig 8 lejt kellett fizetni, ezentúl 10 lej lesz, a mikházi régészeti park belépője 4 lej helyett 5 lejt kóstál. Diverzifikálták a jegyeket Más kategóriába esik a kultúrpalota, amelybe egy belépő megváltásával meg lehet tekinteni a palotán kívül a Tükörtermet, a Magyar- és a Román Művészeti Galériát, a Vasliu Galériát, a Bernády és Dandea emlékszobákat is.

A Kultúrpalotát eddig 16 lejes belépővel lehetett látogatni, ezentúl 25 lej lesz, drágul itt a gyerekjegy és a nyugdíjas belépő is: előbbi 4-től 6-ra, utóbbi 8-ról 12 lejre.

„Újdonság még, hogy míg eddig csak felnőtt, gyerek és nyugdíjas jegyekkel dolgoztunk, most diverzifikáltuk a jegyeket külföldi múzeumok példájára is. Lehet például családi belépőt, bérletet vagy csoportos jegyet is váltani, nyilván így jelentős összeget lehet megspórolni” – mutatott rá a múzeumigazgató. Például

családi jegyet lehet váltani 40 lejért, 200-ért csoportos belépő jár idegenvezetővel.

Ötvös Koppány Bulcsú elmondta, a drágítás is a modernizációs folyamat része, amellett persze, hogy a folyton dráguló energiaárak is indokolják, hiszen

míg tavaly 600 ezer lej volt az összmúzeumi gáz és villanyszámla egy évre, idén 1 millió 500 ezerre számítanak.

„A modernizációhoz tartozik, hogy már online is lehet jegyet venni, hogy diverzifikáltuk a belépőket, szeretnénk elindítani nemsokára a kártyás fizetés lehetőségét is, ugyanakkor egy múzeumshopot is tervezünk.

A kiállításaink is egyre színvonalasabbak, ugyanakkor ez azt jelenti, hogy többe is kerülnek, valamint több modern múzeumpedagógiára alkalmas termet is felszereltünk

– sorolta a múzeumigazgató. Más az ár falun, más városon A Maros Művészegyüttes igazgatója, Barabási Attila elmondta, hogy az elmúlt hat évben nem volt jelentős változás a jegyárak tekintetében náluk, annyi történt, hogy

bevezettek a standard jegyek mellett egy bemutatókra vagy különleges előadásokra vonatkozó magasabb árkategóriás jegyet.

Az idén azonban több körülmény is arra kényszerítette őket, hogy kérjék a drágítást, többek között – mivel szállítást is vállalnak – az autóbuszbérlés kilométerenkénti árán kellett mindenképpen emelni, miután az üzemanyagárak rohamos emelkedését tapasztalták.

Míg eddig a diákcsoportok számára 4,5 lej/kilométer áron adták bérbe az autóbuszt, most ez 6,50 lejbe fog kerülni. Hasonlóképpen emelték a művészeti csoportok és más kategóriák számára is a buszbérlést, előbbieknek 7, utóbbiaknak 7,5 lejbe kerül majd kilométere.

A jegyárak is változnak a Maros Művészegyüttesnél. Barabási Attila elmondta, eleve több árkategóriával dolgoznak, ugyanis kevesebbe kerül a vidéki környezetben való fellépésük, mint a városi.

Falun eddig 12 lej volt a felnőtt jegy, ezentúl 20 lej lesz, ami 67 százalékos áremelkedést jelent.

A nyugdíjas jegy az eddig 6 lej helyett 10 lejbe kerül majd, a diákok pedig 3 lej helyett 5-öt kell fizessenek. Városi környezetben 16-ról 25 lejre nő a belépő, nyugdíjasok számára 8 lejről 12-re, a diákok 4 lej helyett 6 lejt kell fizessenek.

A bemutatójegyek is többe kerülnek majd, 20 lej helyett 30 lejt kell kifizetni értük, ugyanez nyugdíjasoknak 15, gyerekeknek 7 lej lesz.