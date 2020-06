A községi utak 95 százalékát hamarosan aszfaltburkolat borítja Csíkkozmáson

Dolgoznak a munkagépek a kozmási utcákban. Útfelújítás több hónapig • Fotó: Veres Nándor

Felássák, majd új rétegekkel töltik fel a községi besorolású utakat Csíkkozmáson, a tömörítés, és előkészítés után pedig következhet az aszfaltozás – az elkövetkező hónapokban egyre több mellékutcában jelennek meg a munkagépek, hogy a tervbe vett korszerűsítést elvégezzék.

Közben átereszeket helyeznek el, és az útszéli betonozott, nyitott, illetve fedett sáncokat építik meg, az utcák szélességétől függően. Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) korábban 1 millió euró értékű támogatást biztosított a munkálatokhoz, amelyeket idén kezdett el a kivitelezéssel megbízott székelyudvarhelyi Multipland Kft.

Öt kilométernyi útszakaszról, közel húsz utcáról van szó, és ha a beruházás elkészül, a községi utak 95 százaléka lesz aszfaltozva,

mivel 13 kilométeren ez már korábban megtörtént – tájékoztatott érdeklődésünkre Szántó László. Csíkkozmás polgármestere szerint a költségek kiigazítására nem volt szükség, a rendelkezésükre álló összegből el tudják végezni a munkát. Az út szintje nem emelkedik meg, mivel kiássák az alaprétegek helyét. Megtudtuk azt is, hogy a finanszírozási szerződésben rögzített határidőt a járványhelyzet miatt november 11-éig meghosszabbították, addig az elszámolást is be kell fejezni, a munkálat elkészítését pedig szeptember végére várják.