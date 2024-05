A közönség is szavazhat az általa legjobbnak tartott színészekről, előadásokról

Marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi színészre, rendezőre, előadásra is adhatjuk voksunkat a Román Színházi Szövetség (UNITER) által meghirdetett közönségszavazáson. A szavazatokat május 27-én 11 óráig fogadják.

A legrangosabb romániai színházi kitüntetésre, az UNITER-díjra idén is háromtagú zsűri választotta ki a jelölteket. A bizottság tagjai, Alina Epîngeac, Cristina Rusiecki és Octavian Szalad színikritikusok a 2023. január 1. és december 31. között bemutatott előadásokat vették figyelembe.

A legjobb előadás címért a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Iráni konferencia című, Bocsárdi László által rendezett előadása is versenyben áll. A darabot a kortárs drámairodalom kiemelkedő szerzője, az orosz származású és Lengyelországban élő Ivan Viripajev 2017-ben írta, és azóta számos nyelvre lefordítottak, több jelentős színházban be is mutattak. Ezzel az előadással a sepsiszentgyörgyi társulat nemrég telt ház előtt vendégszerepelt Marosvásárhelyen.