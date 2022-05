A közhasznúvá vált Bonus Pastor Alapítvány mindennapjairól

„Mindig pályáztunk, és adókedvezményt, illetve adómentességet is kaptunk. Mondhatni

Mindezek mellett támogatásokat kaphat állami és helyi költségvetésekből, illetve közbeszerzési pályázatokon is részt vehet.

úgy éreztük eddig is, hogy közhasznúak vagyunk, most pedig ezt hivatalosan is elismerték.