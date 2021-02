A következő tanévtől megy kilencedikbe az első, előkészítő osztályos generáció: kevesebb diákkal több osztály indul

Idén országos szinten közel negyvenezer nyolcadik osztályossal van kevesebb az előző generációkhoz képest. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A járványidőszak is bebizonyította, hogy kevesebb diákkal működő osztályok irányába kellene haladnia a hazai oktatási rendszernek, és erre jó lehetőséget teremtett az a furcsa helyzet, hogy

az idei nyolcadik osztályosok generációjánál vezették be először az előkészítő osztályt.

Emiatt abban az évben sokan hamarabb íratták be a gyerekeiket az iskolába, tehát megoszlott az előkészítő és az első osztályosok között a tanulók létszáma. Ez nemcsak a magyar tagozatra jellemző, hanem a román tagozaton is ugyanígy tettek, emiatt

ebben az évben országos szinten a nyolcadik osztályban mintegy negyvenezer diákkal kevesebb van az előző generációkhoz képest.

Négyszáz magyar nyolcadikossal kevesebb Maros megyében

Maros megyében az elmúlt tanévben 1700 magyar diák tanult a nyolcadik osztályokban összesen, idén csak 1300 magyar nyolcadikos van megye szinten – tudtuk meg Illés Ildikótól, Maros megyei főtanfelügyelő-helyettestől.

Az új, maximális osztálylétszámot szabályozó rendelet következtében több kilencedik osztály indul, a magyar tagozaton ötven kilencedik kezd idén

– fogalmazott a helyettes főtanfelügyelő. Kérdésünkre, hogy lesz-e elég pedagógus így is, kifejtette, idén így is kevesebb kilencedik osztály kezd, mint a tavaly, úgy hogy lesz elég pedagógus is. „Ezelőtt kilenc évvel indult az első és nulladik osztály egyszerre, a szülők választhattak, hogy hová íratják gyerekeiket, és emiatt megoszlott a tanulók létszáma” – magyarázta Illés Ildikó.

Az új rendelet szerint legtöbb 26 tanulóval indulhat elméleti középiskolai osztály, 24 diákkal a szakiskolai és a vokacionális osztályok, erre azonban még rájön a romáknak és a speciális igényű diákoknak fenntartott helyek száma is

– fogalmazta meg Illés Ildikó. Hozzátette, ha lesz rá igény vagy nem telnek be a helyek, akkor beszélhetünk arról, hogy transzferrel is be lehet kerülni egy-egy osztályba. Marosvásárhelyen minden iskolában indul magyar előkészítő osztály, akárcsak az elmúlt évben. A megyeközpontban összesen 23 nulladik osztályt, és megye szinten mintegy száz magyar tagozatos előkészítőt indítanak – ebben benne vannak a párhuzamos osztályok is. A marosvásárhelyi Bernády György és az Európa Általános Iskolákban kettő-kettő, a Liviu Rebreanuban pedig három magyar előkészítő van betervezve, a többiben egy-egy osztály indul – tudtuk meg korábban Fejes Rékától, a magyar elemi osztályokért felelős szaktanfelügyelőtől. A következő tanévtől kezdődően legtöbb 22 diákkal – legkevesebb tízzel – indulhat el elemi osztály.

Nyolccal több magyar kilencedik Hargita megyében

Hargita megye beiskolázási tervezetéből kiderül, idén eggyel kevesebb román kilencedik osztályt és nyolccal több magyar osztályt hagytak jóvá.

A kilencedik osztályok szintjén 22 román osztály kezd, ez eggyel kevesebb, mint az idén, illetve száz magyar osztály lett jóváhagyva, ez nyolccal több, mint az idei tanévben

– tudtuk meg a beiskolázási adatokat Demeter Levente főtanfelügyelőtől. Ebben a tanévben 179 előkészítő osztály működik Hargita megyében, jövőre 178 osztállyal számol a tanfelügyelőség, azaz eggyel kevesebbel.