A köves, sáros út helyett aszfaltburkolat készül Csiba és Oltfalu között

Sokat kellett rá várni, de végül elkészültek a Csíkszereda peremterületén fekvő Csiba és a Csíkcsicsóhoz tartozó Oltfalu közötti útszakasz felújításának tervei és a műszaki dokumentációja, így a munkálatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárást is ki lehet írni.

• Fotó: Gábos Albin

Apró lépésekkel haladt a megyei besorolású, 123F jelzésű út említett szakasza felújításának előkészítése, amelyet már több éve tervbe vettek, és éppen a kiviteli tervek véglegesítése volt az egyik legnagyobb akadály. A megbízott céget tavaly év elején azért kellett felszólítani, mert az általuk elkészített dokumentáció nem egyezett az útszakasz valós hosszával. A tervekből éppen azt a részt próbálták kispórolni, ahol – Oltfalu végén, a meglévő aszfaltúthoz történő csatlakozás közelében – egy kisebb hidat is kell építeni az ott elfolyó patakon.

Az elhúzódó vita komoly késést jelentett, a tervek végül idén tavasszal készültek el, így a beavatkozáshoz szükséges műszaki dokumentációt júniusban fogadta el a Hargita megyei önkormányzat képviselő-testülete.

,,Időbe telt, amíg minden kifogást tudtunk cáfolni, hogy kötelesek legyenek elvégezni a munkát. Ez gyakran előfordul, ha kizárólag megyén kívüli cégek jelentkeznek, sokszor egyedüliként, mint ebben az esetben is történt a második közbeszerzési eljárás folyamán, hisz elsőre senki sem jelentkezett. Bízom benne, hogy a kivitelezés már sokkal gördülékenyebb lesz és helyi építőcég is jelentkezik, ez az út ugyanis a Hargita-hegység területrendezési projektben is jelentős szereppel bír” – ismertette a helyzetet Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke.

Kisebb útszélesség

Amennyiben a felújításhoz szükséges közbeszerzési eljárás akadálymentesen zajlik, lesz jelentkező és nem lesz óvás, akkor azt követően kezdődhet el a kivitelezés. Mint megtudtuk,

a munkálatok becsült értéke 4,5 millió lej áfástól, az elnök szerint ez változhat a közbeszerzés eljárás során.

Az útfelújítás miatt forgalomnövekedés várható ezen az útszakaszon, de azt mindenképp szeretnék megelőzni, hogy az E578-as út – csicsói, vagy madéfalvi csatlakozással – és a Balavásártól Csíkszeredáig vezető 13A jelzésű országút közötti összeköttetés miatt egy Csíkszeredát elkerülő úttá váljon.