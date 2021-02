A koronavírus-járvány miatt online zajlik az országos turisztikai vásár

Több emberhez is eljuthatnak ajánlataikkal és gyorsan tudnak közvetíteni a leendő turisták és a szállásadók, programajánlatokat összeállítók között – legalábbis ezt remélik az idén első alkalommal online tartott országos turisztikai vásártól a Visit Maros Egyesület képviselői. A vásáron a Visit Hargita is jelen van, családbarát programokat, helyszíneket ajánlva.

Székelyföld egyik kincse a szejkefürdői Mini Erdély Park. Tavasztól fogadja újra a látogatókat • Fotó: Erdély Bálint Előd

Idén első alkalommal szervezik meg online az országos turisztikai vásárt, amelyen belföldi és külföldi ajánlatokkal várják az érdeklődőket. A virtual.targuldeturism.ro oldalon létre kell hozni egy fiókot és oda bejelentkezve lehet nézelődni az ajánlatok között. Több tíz tengerparti hazai és külföldi ajánlat van, de több tucatnyi külföldi turisztikai ügynökség kínálja a városlátogatós, családos nyaralásokat is. Több turisztikai egyesület is jobbnál jobb ajánlatokkal várja a helyi és külföldi turistákat.

Mi a szerepük?

Mint a Visit Maros Egyesület képviselője, Osváth Emese a Székelyhonnak elmondta ők elsősorban olyan szabadtéri ajánlatokat tettek közzé, amelyekkel a járványügyi helyzetben, a szigorítások ellenére is élni lehet. Hiszen a Maros megyei kastélyokat meg lehet látogatni, de számos más olyan helyszín van a megyében, amely akár családok, vagy kiscsoportok számára vonzó lehet tavasszal, de nyáron is.

Mi tulajdonképpen közvetítői szerepet játszunk a potenciális turisták és a szállásadók, programszervezők között, és ezért van az oldalon egy piactér is, ahol az adott kéréseket továbbítjuk azoknak, akik azt teljesíteni tudják.

Azt reméljük, hogy az online turisztikai vásár révén az átlagosnál több emberhez tudunk eljutni, hiszen eddig személyesen Bukarestbe kellett utazni ahhoz, hogy részt vegyél a vásáron, de most, vasárnap kora délutánig bárki megnézheti az ajánlatainkat, szerte az országból, nagyvilágból.”

A szakértő elmondta azt is, hogy bár több mint száz szállásadótól kértek ajánlatokat, hogy bemutassák azokat a vásáron, csupán tíz százalékuk válaszolt konkrétan, s ez főként azért van, mert ebben a bizonytalan helyzetben a szállásadók nem tudják, hogy mi lesz a következő héten, hónapban. Korábbi években panziók és szállodák is csomagokat állítottak össze, s ezt a Visit Maros népszerűsítette a turisztikai vásáron. Osváth Emese pozitívumként említette, hogy a hétvégi online vásár után pontosan tudni fogják, hogy konkrétan hányan érdeklődtek a Maros megyei ajánlatok iránt, honnan léptek be és milyen területekre kérdeztek rá, ezeket az információkat így a továbbiakban is értékesíteni tudják. A Visit Maros készül a berlini nemzetközi turisztikai vásárra is, amit szintén online szerveznek meg idén.

Családbarát helyszínek, programok

Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója érdeklődésünkre elmondta, természetesen

Hargita megye is jelen van az országos turisztikai vásáron és elsősorban olyan családbarát helyszíneket kínál, amelyekre a jelenlegi helyzetben is várják és fogadni tudják a turistákat.

Hangsúlyozta, ők is elsősorban közvetítői szerepet vállalnak, megpróbálják Hargita megyébe csalogatni a turistákat, és megmutatni számukra, hogy milyen hasznosan lehet eltölteni a szabadidőt Székelyföldön, eljuttatva hozzájuk a szállásadók és programszervezők ajánlatait. Szabó Károly szerint az online vásár is egy jó lehetőség a megye népszerűsítésére, és a végén majd kiderül, hogy mennyire voltak erre fogékonyak a turisták.