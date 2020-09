Nem egyszerű járványidőben kiosztani a kiflit, volt, ahol nem is vállalták

Noha a háziorvosok szövetsége kérte, hogy a járvány idején a tej és kifli helyett egészségügyi maszkokat és kézfertőtlenítőt biztosítsanak a diákoknak, ezt a javaslatukat nem vették figyelembe. Így a diákoknak továbbra is a teljes kiőrlésű lisztből készült kekszet és kiflit, valamint a tejterméket biztosítják. Vannak iskolák, ahol ezeket nem merték átvenni és kiosztani.

Járványidőben egyre nehezebb eljuttatni a gyerekekhez a kiflit és a tejet. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Szeptember elején a háziorvosok egyesülete javasolta, hogy a kormány a hagyományos tízórai helyett, ideiglenesen, egészségügyi maszkokat és kézfertőtlenítőt biztosítson a diákoknak. E javaslatukat nem vették figyelembe, a tízóraira vonatkozó szerződéseket meghosszabbították, újakat kötöttek meg. Így a diákok továbbra is a kevésbé népszerű teljes kiőrlésű pékterméket és a tejtermékeket kapják, legtöbb helyen egy-egy alma kíséretében.

Gondok vannak az átvételkor

A Maros megyei önkormányzat 2019-ben keretszerződéseket kötött az iskolai tej- és kifliprogramra, és évente köt újabb szerződéseket a termékek leszállítására. Az idei iskolai évben mégsem volt zökkenőmentes a tej- és kifliprogram újraindítása. Mint Lukács Katalintól, a programot koordináló Maros megyei önkormányzat sajtószóvivőjétől megtudtuk, a kiszállítók jelezték, hogy nem mindenhol veszik át a tízórait.

Voltak olyan tanintézetek, ahol nem tudták, hogy járványidőszakban hogyan osszák szét a gyermekeknek a termékeket.

„Kértük a tanfelügyelőséget, hogy tájékoztassa az iskolákat, melyek az érvényes szabályok, hogy mindenhol vegyék át a kiszállított termékeket.”

Helyi terméket a diákoknak

Maros megyében több településen is az önkormányzatok saját kezükbe vették a tej- és kifliprogramot és helyi, környékbeli termékeket biztosítanak a diákoknak. Nyárádszeredában több éve már helybéli friss kiflit kapnak a gyermekek, a tejterméket is helyi feldolgozó biztosítja, míg az almát a Maros megyei Bátosról szerződték le.

HIRDETÉS

Makfalván az idei tanévtől kapnak helyi tízórait a gyermekek. Mint Vass Imre polgármester a Székelyhonnak elmondta, kibédi kiflit és községbeli tejterméket kapnak diákok. Községszinten 420 gyermek fog helyi tízórait kapni. Megtudtuk, hogy nem sikerült már a tanév első napjaitól a tejet és kiflit biztosítani, jelenleg zajlik a szerződések megkötése, remélik, hogy legkésőbb szeptember végétől már megkapják a friss, helyi termékeket a diákok.

E két település mellett idéntől Kibéd, Nyárádszentlászló, Gernyeszeg, Backamadaras és Nagyernye is helyi cégekkel oldja meg az iskolás korú gyermekek tízóraiztatását.

A hargitai tanácselnök nem válaszolt

Mint korábban beszámoltunk róla, Hargita megyében az elmúlt iskolai évben nem voltak olyan önkormányzatok, amelyek maguk szervezték meg a tej- és kifliprogramra vonatkozó versenytárgyalásokat. Viszont a Hargita megyei tanács felajánlotta ezt a lehetőséget az önkormányzatoknak, hiszen fontos lenne jó minőségű helyi terméket biztosítani a gyerekeknek. Idén a 67 helyi önkormányzatból 19 jelezte, hogy szeretnék maguk lebonyolítani a versenytárgyalásokat, de egyikük sem mutatott be ilyen jellegű határozatot. Ezért az új versenytárgyalásokat is a megyei tanács bonyolítja le a következő három évben is – vázolta korábban Borboly Csaba.

Szerettük volna megtudni, hogy Hargita megyében újraindult-e a program, és milyen módon kapják meg a tízórait azok a diákok, akik a hibrid oktatási forma szerint tanulnak, egy hétig otthonról követve a tanórákat. Borboly Csaba megyei tanácselnök azonban nem válaszolt telefonhívásunkra, és nem jelzett vissza sms-üzeneteinkre sem. A napokkal ezelőtt írásban elküldött kérdéseinkre sem kaptunk választ.