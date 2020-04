A koronavírus ellen is nagyfokú védelmet nyújtó maszkokat osztottak szét

Képünk illusztráció • Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A háziorvosok 10–10 darabot kaptak az arc formáját követő, komplex, szűrővel ellátott maszkokból, a kórházak esetében a fennmaradó mennyiséget pedig az szerint osztották el, hogy az adott egészségügyi intézményben hány szakorvos végez járóbeteg-rendelést – tájékoztatott Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója. A csíkszeredai kórházban 360-at, a székelyudvarhelyiben 260-at, a gyergyószentmiklósiban 100-at, a maroshévíziben 70-et, a gyergyótölgyesiben pedig 30-at kaptak az FFP2-es maszkokból a járóbeteg-rendelést végző szakorvosok.

Azt mondták nekünk, hogy továbbra is fognak érkezni ilyen jellegű szállítmányok. Azt még nem tudjuk, hogy mikor és mennyi

– közölte a megyei egészségbiztosítási pénztár vezetője. A most szétosztott maszkok sokkal komplexebbek, mint a napokban a háziorvosoknak ugyancsak az egészségbiztosítási pénztár által kiosztott egyszerű sebészi maszkok, összehasonlíthatatlanul drágábbak is azoknál. Nagyon örültek is az FF2-es maszkoknak az orvosok, főként a járóbeteg-rendelőkben dolgozó szakorvosok, akik nem kaptak a korábbi maszkszállítmányból – mondta Duda Tihamér.

A Hargita megyében dolgozó háziorvosok között kedden szétosztott 15 300 darab egyszerű szájmaszkhoz hasonlóan a csütörtökön szétosztott 3000 darab FFP2-es maszk is része annak a 4,15 millió darabos készletnek, amelyet az eMAG internetes áruházat működtető SC Dante International Rt. adományozott az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek (IGSU) a nélkülözhetetlen állami struktúrák személyzetének a védelme érdekében. A maszkokat az IGSU átadja az egészségbiztosítási pénztáraknak, utóbbiak gondoskodnak azok kiszállításáról.