A koronavírus egyik vesztese a tej-kifli program is

A járványügyi rendelkezések, illetve az iskolai tanítás online térbe szorulása miatt országszerte, így Maros és Hargita megyében is ezerszámra dobták el a tej-kifli programként ismert iskolai tízóraik megmaradt termékeit. Ősszel több helyen új szerződést kötnek a cégekkel, azt azonban még nem tudni, hogy mi lesz az oktatással és az ingyen tízóraival.

Megette a penész. Kárba veszett sok, tízóraira készült péktermék is • Fotó: Haáz Vince

A diákoknak tízórainként tejet, joghurtot, kekszet, kiflit és almát biztosító cégeket is meglepetésszerűen érte a járványügyi intézkedés, illetve az, hogy az iskolák bezárnak, a termékeket pedig nincs kinek kiosztani.

Van, ahol az iskolák vagy a cégek lerakataiban maradtak felhalmozva a már kész termékek, megvásárolt gyümölcsmennyiség.

Sajnálatos módon a már legyártott és szavatossági idővel rendelkező romlandó termékekről későn, csak július 22-én, rendelkeztek országos szinten, így kérdéses, hogy tulajdonképpen mennyi termék lesz még felhasználható.

A tejtermékeket megmentették

Maros megyében – mint a megyei tanács sajtóirodájától megtudtuk –

64 800 doboz tejtermék maradt a raktárakban, ezt a gyártó egy egyesületnek adományozta, még mielőtt lejárt volna a szavatosságuk.

Korábban is volt támogatói szerződése az egyesülettel, így megtehette ezt. Megyeszerte 3180 kilogrammnyi almát és 246 384 darab teljes kiőrlésű lisztből készült kekszet kellett volna kiosztani a diákoknak a második félévben, ám ezek a lerakatokban maradtak.

A törvény nem tette lehetővé, hogy a kekszet a gyártó cég eladja, hiszen a csomagolásán az áll, hogy ingyenes termék.

Felmerült az a lehetőség, hogy kiosszák a börtönöknek vagy a szociális intézményekben élőknek, de mivel ezt a törvény hosszú ideig nem szabályozta, nem lehetett megtenni. Bár a Maros Megyei Tanács átiratot küldött több minisztériumba, kérve, hogy szabályozzák a már meglévő termékek kiosztását, sehonnan nem kaptak érdembeli választ, hogy mi legyen a keksszel és az almával.

A raktárakban maradt alma így megromlott és ki kellett dobni, a kekszek szavatossági ideje lejárt, így szintén kárba vesztek.

Volt, amit kiosztottak, a többit megsemmisítették

Mint a Hargita Megyei Tanács elnöke, Borboly Csaba érdeklődésünkre elmondta, Hargita megyében a koronavírus-járvány miatt befagyasztott 2019-2020-as tanév második félévében ki nem osztott tej, kifli és keksz felhasználására többféle megoldás született.

Voltak olyan iskolák, ahol, amikor kiderült, hogy március közepétől után nem lesz tanítás, kiosztották a megmaradt termékeket. Ezt főleg ott tették meg, ahol a szavatossági idő csak pár napos volt.

Amiknél megmaradt és lejárt, azokat megsemmisítették. Az UHT-feldolgozású tejeket meg kellett tartani, mivel szavatosságuk augusztus-szeptemberig még érvényes. „Azok a termékek, amelyek március 11-én a beszállítók nyilvántartásába maradtak a koronavírus miatt, lehetőség nyílik majd azok kiosztására szociális, egészségügyi intézményeknek, a 2020-as évi 121-es sürgősségi kormányrendelet alapján, de csak miután megjelenik módszertani szabályozás.” A kormányrendelet július 22-én jelent meg, a módszertani alkalmazás az ettől számított 30 napon belül kellene megjelenjen, vagyis augusztus végéig.

Kovászna megyében megoldódott

Kovászna megyében ez a kérdés megoldódott. A tanintézetekbe a lezárás előtt nem került ki nagy mennyiségű tej, azt pedig a helyi bizottság döntése értelmében

átadták a gyerekvédelmi igazgatóságnak, amely kiosztotta az alárendelt egységek között, így az állami gondozásban levő gyerekeknek jutott

– számolt be Henning László, a Kovászna megyei közgyűlés alelnöke. Közölte egyúttal, hogy amint bezártak a tanintézetek, felfüggesztették a szerződéseket, több terméket nem szállítottak ki a cégek.

Mi lesz ősztől?

A Maros Megyei Tanács 2019-ben keretszerződéseket kötött a romániai iskolai tej- és kifliprogramra, az iskolások tízóraijára, s évente köt újabb szerződéseket a termékeket leszállítására. Míg az elmúlt tanévben csak a nyárádszeredai önkormányzat vállalta, hogy helyi szinten oldja meg az ingyenes tízórai kérdését, az ősztől kezdődő tanévben már

Nyárádszereda mellett Kibéd, Makfalva, Nyárádszentlászló, Gernyeszeg, Backamadaras és Nagyernye községek is helyileg szerveznek versenytárgyalást a tej és péktermékek és alma beszerzésére és kiosztására.

Ezt a szándékukat helyi tanácsi határozattal is megerősítették. Azt már tudni lehet, hogy az új szerződéseket csak azután kötik meg az önkormányzatok, miután országos szinten döntés születik arról, hogy milyen formában szervezik meg az oktatást a 2020–2021-es tanévben.

Helyi szinten, de mégsem

Hargita megyében az elmúlt iskolai évben nem voltak olyan önkormányzatok, akik maguk szervezték meg a tej és kifli programra vonatkozó versenytárgyalásokat. Viszont a megyei tanács felajánlotta ezt a lehetőséget az önkormányzatoknak, hiszen fontos lenne, hogy jó minőségű helyi terméket biztosítani a gyerekek számára.

Idén a 67 helyi önkormányzatból 19 jelezte, hogy szeretnék maguk lebonyolítani a versenytárgyalásokat, de egyikük sem nem mutatott be ilyen jellegű határozatot. Ezért az új versenytárgyalásokat is a megyei tanács bonyolítja le a következő három évben is

– vázolta Borboly Csaba, kiemelve: az új versenytárgyalások kiírása folyamatban van. Kovászna megyében többéves keretszerződést kötöttek a beszállítókkal, így szeptembertől, amennyiben lesz iskolakezdés, akadálytalanul elkezdődhet a tej-kifli program.