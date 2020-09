A környezettudatos közlekedést népszerűsítik

Füstmentes, azaz alternatív közlekedési formákat bemutató fotókat vár a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ. A közös mozgásra ezúttal nincs lehetőség, de az Európai Mobilitási Hét mozgalomhoz most is csatlakozik a város.

A korábbi években több százan vettek részt a kerékpárosok felvonuláson

Egy felhívással és egy kihívással fordul a gyergyóiakhoz a művelődési központ: fényképezni és kerékpározni buzdítják az embereket. Az Európai Mobilitási Hét itt szeptember 16-22. között tart, és ebben az időszakban készült fotók beküldését várják. Amint azt Fórika Sebestyén, az intézmény vezetője elmondta, a cél a korábbi évekhez hasonlóan változatlanul az, hogy az alternatív, környezetbarát közlekedési formákat népszerűsítsék, és ezáltal a környezettudatos közlekedést, és általában véve a környezet védelmének fontosságát.

Más években a program szerves része volt a kerékpáros felvonulás, amikor a város utcáin több száz biciklis kerekezett egyszerre. Ez most, a járványhelyzet miatt elmarad – mondta el Fórika.

Ha közösen biciklizni nem is, de korlátozások nélkül lehet fotókat készíteni szeptember 16-22. között – olyan felvételeket, amelyeken gyalog, kerékpárral, rollerrel, vagy bármilyen más, füstmentes járművel közlekedő személy(ek) láthatók. Ezek lehetnek akár a beküldők, de bárki mást is ábrázolhatnak, akiket így közlekedve fotóznak le. A képeket a #fustmentesgyergyo hashtaggel kérik feltölteni a közösségi oldalakra, és a szervezők egyben arra is kérik az alkotókat, hogy az info@gymk.ro címre is küldjék el a fotókat, amelyeket egy albumba gyűjtve tesznek majd közzé.

Felhívás kerékpározásra



A közös biciklis felvonulás hiányát pótolhatja a szervezők által népszerűsített kihívás: arra buzdítanak minden kerékpározni szeretőt, hogy járják be biciklivel a környék településeit, vagy tegyenek bárhol egy körtúrát, és „hívják ki” erre ismerőseiket is. Erről töltsenek fel fotót, képernyőképet a megtett táv térképéről, az alkalmazásról.