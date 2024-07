A korabeli divaton keresztül mutatkozik meg a történelem egy fontos szelete Székelyudvarhelyen

2024. július 17., szerda

Az uborka fontosabb vagy a falusfelek? – ilyen dilemmákat is felvet a példa nélküli kánikula

Az emberek még e nagy szárazságban is mentik a menthetőt, azaz a kertjükben levő termést, de néha a virágok locsolása is elengedhetetlenül fontosnak bizonyul. Erről lemondani még akkor is nehéz, ha ezzel falusfeleik életét nehezítik meg.