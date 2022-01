A kombinát leállása ellenére is szennyezett a levegő Marosvásárhelyen

Három helyszínen mérik folyamatosan a levegő minőségét Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

A honlapunkon megvannak a napi adatok, és ott is meg lehet nézni, hogy novemberhez, de decemberhez képest nem változott a levegőben mért ammónia értéke az elmúlt időszakban. Ez azt jelenti, hogy a vegyipari kombinát működésétől függetlenül alacsony az ammóniakoncentráció a levegőben. Igaz, hogy amikor működött a kombinát, voltak napok, amikor csípős ammóniaszagot éreztek a vásárhelyiek, és erre panaszkodtak is, de akkor is a megengedett határértéket alatt volt az ammónia mértéke a levegőben

A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója, Dănuţ Ştefănescu a Székelyhonnak elmondta, Marosvásárhelyen a belváros közelében, a Köteles Sámuel utcában, a Szabadság utcában, a sportrepülőtéren, valamint a Hídvég utcában, az ügynökség székhelyén mérik a levegő minőségét. Ezenkívül van a vegyipari kombinátnak is van két saját mérőeszköze, egyik a gyár közelében, a másik a Marosvásárhely tőszomszédágban levő maroskeresztúri polgármesteri hivatalban. Ezen két mérőműszer eredményeit is továbbítják a környezetvédelmi ügynökségnek.

Mit lehet tenni?

A megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatójától megkérdeztük, hogy milyen megoldások vannak arra, hogy csökkenjen a szálló por mennyisége és legyen jobb a város levegője. Mint elmondta:

fontos lenne, hogy Marosvásárhelyen modern és környezetkímélő tömegközlekedés legyen, hogy minél többen azzal utazzanak.

A Európai Unió egyre szigorúbb intézkedéseket vezet be a környezetszennyezés-csökkentés érdekében és a támogatások odaítélésének feltétele, hogy a közszállítási járművek, de az autók is környezetkímélőek legyenek. De szabályozni fogják hamarosan az egyéni hőközpontok beszerelését is, megengedve, hogy a már eddig felszereltek működjenek, de feltétekhez kötve az újak működtetését. „A régi, nagy lakótelepi kazánházaknak a kéménye hosszú volt, a füstöt a tömbházak irányába szórta. Most minden lakás konyhaablakából kikandikál a kis kémény és pont oda fúja az toxikus anyagokat, ahol mi sétálunk, vagy kissé magasabbra.

Mi már most is feltételként szabtuk meg, hogy az újonnan épülő tömbházak esetében vagy lépcsőházanként szereljenek kazánokat vagy oldják meg, hogy a lakásokban szerelt kis kazánok füstje, gőze a tömbházak tetején távozzon

– fejtette ki a környezetvédelmi ügynökség Maros megyei vezetője.

A napi, marosvásárhelyi méréseket a környezetvédelmi ügynökség honlapján lehet követni.