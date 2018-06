A kölcsönzőpult másik oldalán

Kötetben a verses, énekes csomafalvi népköltészet

Szent Péter és Pálkor nagy ünnepet ülnek a gyergyócsomafalviak. Azt tartják, ilyenkor a rabokat is hazaengedik. Nekik is, a távol élőknek és itthon maradottaknak is ajánlott egy könyv, tele nótákkal.