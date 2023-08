A klímaváltozás tanulásra és változtatásra ösztökéli a gazdákat

Új kihívások elé állítja a klímaváltozás a gazdákat, de új lehetőségeket is tartogat számukra. A 120 hektáron gazdálkodó háromszéki agrármérnök, Orbán Miklós úgy látja, az időjárás általános változékonysága mellett is az utóbbi öt-tíz évben az évszakok diktálta menetrend teljesen felbolydult, már nem érvényesek a régi tankönyvekben található vetési, betakarítási időpontokra vonatkozó ajánlások.

Hosszabb, melegebb őszök a jellemzők, amikor nincs hóharmat, a tavaszok pedig nagyon korán és nagyon későn is kezdődhetnek, a havazás pedig nem ritka áprilisban sem. Igy is előfordul azonban, hogy már februárban kedvez az idő a vetésnek, míg máskor csak májusban tudnak a földekre menni. Ennek ellenére

nagyobb eséllyel beérnek a hosszabb tenyészidejű növényfajták is, amelyek eddig jellemzően a déli országrészben uralták a földeket:

a repce, a kukorica, a napraforgó, illetve a szója. Ezek ugyan korábban is megtalálhatók voltak Háromszéken, de a gazdák a rövidebb tenyészidejű fajtákat választották, amelyeknek a terméshozamuk is kevesebb.

A felmelegedés és a nagyobb termés ígérete miatt azonban egyre több mezőgazdász bevállalja a hosszabb tenyészidejű fajtákat is. Orbán Miklós agrármérnök a szóját is beilleszti a vetésforgóba, mert arra támogatás is jár a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségtől (APIA).

Hirdetés

A szója szintén melegigényes növény, közben azonban a talaj szerkezetét, összetételét is javítja. Háromszéken többen erre voksolnak, bár még sokféle hasonló növény közül lehet válogatni (csillagfürt, borsó, fehér here stb.). Az állattartással foglalkozók ugyanakkor a lucernát is termeszthetik hasonló céllal. A támogatás ellenére ezeket a növényeket sokan mellőzik. Orbán Miklós szerint