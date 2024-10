A két leggyakoribb szabálysértés, amit a csíkszeredai rendőrök kiszúrtak pénteken

A Hargita megyei rendőrök is csatlakoztak az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (ROADPOL) Focus on the road elnevezésű műveletéhez, amely október 7–13. között zajlik, azzal a céllal, hogy megelőzzék a figyelmetlenség miatti baleseteket.

Pénteken 11 és 13 óra között a csíkszeredai rendőrség közlekedésrendészeti munkatársai ellenőrizték az autósokat, amelynek során tucatnyi alkohol- és drogtesztet végeztek, illetve 23 bírságot szabtak ki, összesen 6600 lej értékben.