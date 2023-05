A két Koreát próbálják egyesíteni Gyergyószentmiklóson

Joël Pommerat: A két Korea újraegyesítése című kortárs francia darabját mutatja be a gyergyószentmiklósi társulat. A darabot Pálffy Tibor Hobo rendezi, aki színészként a 90-es évek elején volt a Figura színésze, most pedig közel harminc év után rendezőként tér vissza.

A cím megtévesztő lehet, politikai drámára is gondolhat a néző, de nem az.

Ha valaki kíváncsi erre, jöjjön el, nézze meg az előadást” – fogalmazott a rendező.

Amint a mű ismertetőjéből is kiderül, és a bemutatót felvezető sajtótájékoztatón is elhangzott, a darab egy kollázsszerű massza, egymástól független jeleneteket, történeteket mutat be a férfi–nő viszony, illetve a szerelem tematikája mentén; amelynek nagyon erős alapja a szöveg, amivel Deák Katalin dramaturg dolgozott.