A Kárpát-medencére is hatással levő globális kihívásokról tartanak előadást Székelyudvarhelyen

„A jelenlegi felgyorsult világban számos olyan esemény történik, amely a korábbiakhoz képest gyorsabban érezteti hatását. A Kárpát-medencéhez képest távolinak tűnik Washington, Peking, Nairobi vagy Delhi, mégis e távoli pontokon történő események olykor közvetve vagy közvetlenül is befolyásolhatják a mindennapjainkat.

A globalizáció folyamatai miatt sokkal szorosabban kapcsolódunk ezekhez a távoli térségekhez, mint korábban valaha. Noha ennek számos pozitív hatása is van, megjelennek a negatív vonzatok is. Az előadás során azokról a fő kihívásokról beszélünk, amelyek a Kárpát-medencére vonatkozóan is éreztetik hatásukat a 21. században”