A karácsony fényei Székelyföldön

Rendkívül gazdag és sokszínű ünnepi díszkivilágítással készültek karácsonyra a székelyföldi települések. A téma olyan gazdag, hogy szinte bizton állítható: mindig lehet újat mutatni. Fotóriportereink segítségével most mi is erre törekszünk. Csíkszereda, Marosvásárhely és Székelyudvarhely karácsonyi fényeivel kívánjuk azt a pillanatot is ünnepivé tenni, amikor – ki tudja miért – mégis a telefonunkra nézünk.