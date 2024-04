A kalendárium-kastélyt és a bazsarózsát népszerűsítették

Anyaországi vendégek is felkeresték a hétvégén, első alkalommal megszervezett mezőzáhi bazsarózsa fesztivált, amelynek a helyi Ugron-kastély udvara adott otthont. Bár a sztyeppei bazsarózsák nagyrésze már elvirágzott, látnivalóban nem volt hiány.

Vasárnap reggel még harmatos volt a fű, szabadabb a rezervátumon keresztül vezető ösvény. Nyoma sem volt a pár évvel ezelőtt tapasztalt élénkpiros mezőnek, de a még csendes, napsütötte rezervátum így is szép élményt nyújtott a látogatóknak.

A fesztivált az Ugron-kastély udvarán szervezték meg. Itt lehetőség volt megnézni kívülről a kalendárium-kastélynak is nevezett épületet és belépni az előtérbe. AntePortum Egyesület szombaton és vasárnap is magyar és román nyelvű bemutatót tartott.

Érkeztek magyarországi vendégek is, de buszos kirándulások is útba ejtették pár óra erejéig a rezervátumot és a fesztivált. A szombati, román nyelvű kastélybemutatón már kétszázan vettek részt, az udvaron tartották meg, nem fértek be az épület előterébe az érdeklődők.