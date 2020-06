A jövőnek üzentek a múltbeli madéfalviak

• Fotó: Veres Nándor

Bartalus Zoltán szerint a végszó – forog a világ – azt jelezte, hogy valószínűleg következik az első világháború, amely nemsokára el is kezdődött, ráadásul ezt követte Trianon. ,

Azért is csoda ez a templom, mert itt az Olt partján egy olyan építmény, amelynek falai nem salétromosak, holott a Csíki-medencében minden templom tele van salétrommal.

Itt a templom öt méteres körzetben tele van rakva nagy gömbkövekkel, amelyek elvezetik a vizet” – ismertette a plébános.

Új üzenet is készül

A templomban 1968-ban volt nagyobb belső javítás, a jelenleg is zajló munkálatok során külső és belső felújítás történik, a munkát a Hargita megyei önkormányzat által tavaly biztosított 150 000 lej értékű támogatásból kezdték el. 2005-ben tetőszerkezetet is javították, most új palatető készül, amelynek anyagát Bécsből rendelték meg. Ezt követik a belső munkálatok, amelyek nem akadályozzák a szertartások megtartását. A javítás elkészültével a korábbi időkapszulát visszahelyezik a keresztbe, mellé pedig a saját üzenetüket is megfogalmazzák – tudatta Bartalus Zoltán.