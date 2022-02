A jövő őszi határidőig befejeznék a Csíkszentsimon és Csíkszentimre számára is fontos gázberuházást

Jövő ősszel már szeretnék átadni azt a gázhálózatot, amelynek kivitelezésére pályázati támogatást nyert a Csíkszentsimon és Csíkszentimre alkotta társulás. A közbeszerzési eljárást kiírták, idén a munkát is el akarják kezdeni.

A földgázra nem csak a lakosságnak van szüksége Csíkszentsimonban • Fotó: Pinti Attila

Több székelyföldi községhez hasonlóan Csíkszentsimon és Csíkszentimre is az Európai Alapok Minisztériuma pályázati kiírásán nyert támogatást tavaly a beruházás költségeire. Azért társultak, hogy a pályázat feltételei által megkövetelt számú igénylőt biztosítani tudják, ez sikerült is.

Az igényfelmérések során a két szomszédos községből 1700 háztartás részéről érkezett kedvező válasz, ebből több mint 1000 Szentsimonból és Csatószegből.

Miután a finanszírozási szerződéseket aláírták, nemrég a közbeszerzési eljárást is meghirdették a gázhálózat kiépítésének műszaki tervei, illetve a kivitelezés érdekében. Kérdésünkre Kozma István szentsimoni polgármester azt mondta, arra számítanak, hogy júniusig le tudják zárni a licitet, és utána elkezdődhet a műszaki tervek elkészítése, majd még idén ősszel a munka is. Hozzátette,

arra készülnek, hogy a pályázatban a hálózatépítés befejezésére és az elszámolásra megjelölt 2023. szeptemberi határidőt betartsák, és jövő ősszel már meggyújtsák a gázlángot, és működésbe helyezzék a rendszert.

Intelligens gázhálózatot terveznek a két községben, amely távvezérléssel működtethető, illetve a fogyasztásmérők állásának távleolvasása is lehetővé válik. A munkálatok során az utcai vezetékek a telekhatárokig készülnek el, fogyasztásmérőket szerelnek fel, a rácsatlakozási költségeket viszont a lakóknak kell kifizetniük.

A két község területén majdnem 46 kilométernyi vezeték épül, amelyeket egy Csíkszentsimon határába telepítendő gázátadó-állomás szolgál ki. A legnagyobb gázfogyasztók kétségtelenül a csíkszentsimoni üzemek lesznek, a sör-, chips- és malátagyár. Jelentős költségekről van szó,

a most kiírt licit áfa nélkül 22,1 millió lejre becsüli a tervezés és kivitelezés költségeit, az áfa viszont az el nem számolható költségek közé tartozik.

Ugyanakkor 6 százalékos önrészre van szükség az önkormányzatok részéről a beruházáshoz, amelyet lakosságarányosan osztottak el a két község között. Ezeket az összegeket az önkormányzatok nem tudják biztosítani, így további támogatást kell szerezniük az áfa és az önrész értékére – erősítette meg az elöljáró. Kozma István arra is számít, hogy az anyagárak és a bérköltségek tovább emelkednek – a minimálbér változásának is lesz hatása –, ezért a becsült összeg is kiegészítésre szorul majd.