A jövő már velünk van (x)

Fordulóponthoz érkezett az autóipar, a közeljövő egyik legbiztosabb – fosszilis energiahordozókkal közvetlenül szakító – mobilitási megoldását pedig kétségkívül az elektromos járművek jelentik. Az egyre több bekapcsolódó gyártó versengésének köszönhetően a villanyautózás már nem csak a gazdagok kiváltsága – ezt bizonyítja a zöld autók erdélyi térnyerésére küldetésként tekintő székelyudvarhelyi epulse autókereskedés is.

A két fő képviselő. Zajos sikerre számíthat úgy a Tesla Model3, mint a JAC e-S2 • Fotó: Pinti Attila

Tesztútra a Kínából érkezett, vegyes ciklusban 275 kilométeres hatótávolságú JAC e-S2 típust vittük el – a 4,13 méter hosszú, 13 centiméteres hasmagasságú, 1460 kilogrammos önsúlyú autót, amely bizonyítja, hogy az ázsiai ország képes nyugati szemmel is minőségi és megbízható négykerekűt összerakni.

Az epulse kereskedés rendhagyó a piacon: a két említett típus nem csak virtuálisan járható körbe vásárlás előtt, hanem száraz leírások és műszaki adatok böngészése helyett el is vihetők tesztvezetésre – azaz adott a lehetőség arra, hogy az érdeklődők „élesben” megtapasztalják a Tesla semmivel sem összehasonlítható rugalmasságát, gyorsulását, könnyű kezelhetőségét, jövőbe mutató megoldásait, vagy kézbe vegyék a JAC e-S2 kormánykerekét, és megértsék, hogy az elektromos autózás nem hóbort, nem is hobbi, hanem a tisztább jövő jelenbe hozott megoldása. A kínálat egyébként a közeljövőben bővülni fog.

Úgy a külseje, mint a beltere jól kidolgozott, az európai szemnek is tetsző • Fotó: Pinti Attila

Hozzátesszük, ebben szerepe van egyrészt annak, hogy a gyártóban részvényes a Volkswagen, másrészt az autó több részegysége is neves beszállítóktól érkezik – elég a Panasonic szállította, 40 kWh-s folyadékhűtéses akkumulátorra, vagy az első generációs Nissan Leafből eredeztethető ergonomikus műszerfalra gondolni. A kompakt crossoverek közé sorolt e-S2 ránézésre finoman vegyíti különböző dél-koreai és nyugat-európai modellek formatervét, ám a végeredmény egységes, letisztult.

A JAC fő erénye, hogy nem tolakodva hirdeti a zéró emissziót, hanem ügyesen belesimul a forgalomba, miközben a vezetése is pont annyira „bonyolult”, akár egy belsőégésű motorral szerelt, automata váltós gépkocsié. A különbség csak az első kilométereken igényel minimális megszokást: a 85 kilowattos – 115 lóerős –, 270 newtonméternyi forgatónyomatékú villanymotor működési elvéből adódóan már „alapjárattól” csúcsnyomatékon dolgozik, a „gázpedál” érintését azonnali reakció követi, az emelkedőket nevetve abszolválja – és teljesen hangtalan.

A JAC emellett egy közel 3500 eurós csomagot most ingyen kínál,

A jobboldali pedál felengedését finom, kiszámítható lassulás követi – ilyenkor, illetve fékezéskor a regeneratív rendszer a mozgási energiát árammá alakítva tölti az akkumulátort. Az üzemi féket szinte csak váratlan helyzetekben kell használni. A „fokozatváltó” intuitív – a kart hátrahúzva kerülünk D-állásba, visszakattintva „üresbe”, majd a kart a baloldalán lévő gombot benyomva, előre tolva aktiválódik a hátramenet.

Otthonról is tölthető

Az elektromos autók legnagyobb megoldásra váró hátrányaként a hiányos gyorstöltői infrastruktúrát szokták említeni. Az e-S2 akkumulátora az autó orrán, a márkajelzés alatt elrejtett nyílásról egyen- és váltóárammal is tölthető. Alacsony töltöttségi szintről 80 százalékra való „tankolás” például otthonról is megoldható, ez mintegy öt, a teljes töltés pedig tizenegy órát igényel. Az egyenáramú gyorstöltés merülésközeli akksiról 80 százalékra egy órát tart. Biztató egyébként, hogy Hargita és a környező megyékben is több töltőállomás épült az utóbbi időben, így már nem kell amiatt aggódni, hogy egy hosszabb túrán az út szélén maradunk.