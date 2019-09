A jövő lehetőségeit keresték a gazdanapon

A távolról érkezők és a környékbeliek is legjobb finomságaikat hozták el • Fotó: Gergely Imre

Az Építsük együtt Európát mottóval már egy évvel ezelőtt megtörtént a kapcsolatfelvétel Szlovákia, Horvátország, Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Magyarország és Németország kilenc településével, amelyek képviselete most másodszorra találkozott Gyergyóalfaluban. Míg egy éve az általános ismerkedésnél tartottak, most egyet léptek előre:

Gyergyóalfalu két gazdasági területen igyekszik fejleszteni, fejlődni – vázolta Gáll Szabolcs polgármester. Az egyik a hagyományos mezőgazdaság továbbvitele, amely sok alfalvi családnak ma is jó megélhetést biztosít. A másikra eddig kevesebb figyelem esett, de a jövőben erre erősítenének rá: ez a turizmus.

Ízek kavalkádja, jó hangulat



Nem csak a gazdaságfejlesztési elképzelések megvitatásáról szólt a gazdaünnep, szombaton ismét élettel telt meg a Réteskert. Ezúttal sem maradt el a mezőgazdaságigépjármű-kiállítás, ami évről-évre gazdagabb: olyan gépek léáthatók itt, amelyek jelzik, nem csak megélni, de jól élni is lehet a mezőgazdaságból. Ezúttal is megtartották a juhkiállítást, és ezeken is látszik, hogy egyre több a törzskönyvezett állat, ami a jövedelmezőség egyik záloga.