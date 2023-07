A jövő energiái is terítékre kerültek Tusványoson

A jelenleg érzékeny témaként kezelt nukleáris energiáról Lantos Csaba kifejtette: alapvetően nem lehet kizárni, hogy egy Csernobilhoz hasonló robbanás következhet be, de ez kis valószínűséggel fordulhat elő. A kiégett nukleáris fűtőanyagokról is szót ejtett, mint mondta, annak tárolása még előttünk álló feladat, ugyanis ezek bomlási ideje többezer éves folyamat.

Hortay Olivér ennek kapcsán megjegyezte: a kiégett fűtőanyagok szempontjából különböző azoknak az országoknak a helyzete, ahol akár egyetlen percig is működött atomerőmű, azokhoz képest, ahol még nem üzemelt, ugyanis ahol már működött, ott van nukleáris hulladékelhelyezési feladat.

Ehhez képest az, hogy még egy atomerőmű létesül vagy egy meglévő ötven évig működik, az pici változást jelent, hiszen a hulladékot akkor is kezelni kell

A jövőről is kérdezte a meghívottakat Fritsch László, az MVM CEEnergy Zrt. vezérigazgatója, a panelbeszélgetés moderátora. Ennek apropóján az energiaügyi miniszter kitért arra, hogy

„Minden országnak, Romániának és Magyarországnak is, meg kell tennie az összes lehetséges lépést ezen a területen, de azért látnunk kell, hogy a mi befolyásunk ezen dolgok fölött globálisan viszonylag kicsi” – összegezte Lantos Csaba

„A válsághelyzetben a tagállamok próbálták a saját fogyasztóikat védeni és különböző ársapkákat vezettek be, különböző támogatásokat találtak ki, viszont az is egyértelmű, hogy a klímaproblémára és az energiaválságra egyetlen tagállamnak sincs in house (házon belüli) megoldása.