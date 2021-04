A hulladék 60 százalékát kellene újrahasznosítani, de még messze állunk ettől

Egyre népszerűbb a környezettudatos életmód, a szelektív hulladékgyűjtés Székelyföldön is, a lakosság törekvéseit pedig különböző kampányokkal támogatják a témában érintett cégek. Csíkszéken tavaszi üveggyűjtést tartanak a héten, amely során 30 banit fizetnek a hulladék kilogrammjáért, de a hasonló akciók mellett más lehetőségekkel is élhetnek az érdeklődők.

A jelenleginél jóval több hulladékot kellene újrahasznosítani, hogy megfeleljünk az uniós normáknak. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Elkezdődött kedden az Eco-Csík Kft. hulladékbegyűjtő- és feldolgozó vállalat tavaszi üveggyűjtése, az akció során szombatig 16 csíkszéki településen váltják be az üveghulladékot kilogrammonként 30 baniért.

Mikor, hol, mit?

A községek központjában, valamint Csíkszereda négy gyűjtőpontján – a Nagyrét utcában (a „cirkuszkertben”), Zsögödben a kultúrotthonnal szemben, Csíksomlyón a „gyermekotthonnal” szemben, valamint a Testvériség sugárút és a Gyermek sétány találkozásánál – 10 és 15 óra között veszik át a hulladékokat.

Elfogadják a befőttesüvegeket, az ásványvizes, sörös, boros, pezsgős, röviditalos üveget, a bébiételes és a parfümös üveget is.

Az eltérő újrahasznosítási eljárás miatt azonban

nem veszik át az ablaküveget, a tükröt, a poharakat, a hőálló üveg edényeket, a villanykörtéket és neoncsöveket, valamint az orvosságos üveget sem.

A leadás előtt az üvegeket ki kell öblíteni, a kupakot pedig eltávolítani, a szennyezett üvegeket ugyanis nem veszik át. Kedden Csíkcsicsóban, Csíkrákoson, Madéfalván és Csíkszentmihályon jártak, szerdán Csíkszentkirályon, Csíkszentimrén, Csíkszentsimonban és Tusnádon folytatódik az akció. Csütörtökön Csíkszentléleken, Csíkszentgyörgyön, Csíkpálfalván és Lövétén veszik át az üvegeket, pénteken a Kászonokban, Csíkkozmáson és Csíkszentmártonban, szombaton pedig Csíkszeredában.

Ha valaki úgy becsüli, hogy több mint 500 kilogramm hulladékot adna le, akkor ne a gyűjtőpontokhoz, hanem április 19, 20 vagy 21-én 11 óráig a cég székhelyére (Csíkszereda, Akác utca 1. szám) szállítsa az üveget, és a pénztárnál veheti fel az érte járó összeget.

Vannak lehetőségek

Mint Pál Tamástól, az Eco-Csík Kft. igazgatójától megtudtuk, évente általában egyszer vagy legtöbb két alkalommal tartanak a jelenlegihez hasonló üveggyűjtést, mivel jelentős szervezési költsége van. Emiatt legalább akkora mennyiséget kell begyűjteniük, hogy ezt fedezni tudják, de mivel az elmúlt időszakban több akció is volt, kevesebb a hulladék. Az igazgató rámutatott:

a keddi akció során jóval kevesebb üveg gyűlt össze az érintett településeken, mint tavaly.

Gyakoribb üveggyűjtési kampányokra tehát nincs lehetőség, de ennek hiányában is számos opció közül választhatnak azok, akik környezettudatosan szeretnének eljárni, de nincs lehetőségük hónapokon át gyűjteni és tárolni az üvegeket.

A városokban adott a lehetőség, hogy a színes, harang formájú tárolókba vagy a szelektív gyűjtőedényekbe dobják a szétválogatott hulladékot, vidéken pedig zsákokba gyűjthetik szelektíven a szemetet.

Emellett minden hónap első hétfőjén ingyenes hulladékátvételt tart a cég a székhelyén, amikor szintén le lehet adni az üvegeket. Szeretnének továbbá létrehozni egy hulladékudvart is, ahol folyamatosan át lehetne adni egyebek mellett az üveget. A felsorolt lehetőségekért viszont nem jár semmilyen juttatás, ha valaki mindenképpen meg szeretné kapni a 30 banit az üveg kilogrammjáért, akkor meg kell várnia a gyűjtőkampányt. Az igazgató azt is elárulta, miként működik az újrahasznosítás:

miután a vállalat összegyűjti az üveget, elszállítja Bukarestbe a GreenGlass hulladékfeldolgozó központba, ahol színek szerint szétválogatják, és ledarálják.

Ezt követően Ukrajnába szállítják, ott pedig másodlagos nyersanyagot készítenek belőle.

Messze a céltól

„A szelektív hulladékgyűjtés terén hatalmas előrelépés történt Csíkszeredában a tíz évvel ezelőtti állapotokhoz képest. A törvények is segítik ezt, hiszen kötelező a szelektív gyűjtés, de ettől eltekintve is az látszik, hogy jelentős fejlődés történt, sokan gyűjtenek szelektíven, és vannak, akik másokat is megtanítanak erre.

Előbb-utóbb mindenki fel fog zárkózni, de már most azt lehet mondani, hogy a város lakosságának mintegy 80 százaléka szelektíven gyűjt

– emelte ki Pál Tamás. Hozzátette: van Csíkszeredában egy olyan lakószövetség is, amelynek elnöke folyamatosan arra ösztönzi a lakókat, hogy szelektíven gyűjtsenek, a hulladékot pedig értékesíti. Tehát az tény, hogy az üveg kilogrammjáért biztosított 30 bani nem nagy összeg, és kis mennyiség esetén nem éri meg hónapokig tárolni, ha viszont lakószövetségenként vagy tömbházanként valaki összefogja ezt, és a kampánykor nagy mennyiségben tudja értékesíteni, már megéri.

Az igazgató zárásként kiemelte: a hasonló akcióknak, mint a lomtalanítás vagy az üveggyűjtés, az a célja, hogy közelebb kerüljünk a Románia által kitűzött célok eléréséhez.

Az országban ugyanis a kidobott hulladék 60 százalékát kellene újrahasznosítani, de jelenleg csak 3-4 százalék körül van ez az arány, Csíkszereda környékén viszont 20-25 százalék körül.

Székelyudvarhely gyengébben áll, ahogy egyébként Maros megye is, Kovászna megye viszont Hargita megyénél is jobban teljesít ezen a téren.