A hóágyúk készenlétben, már csak a mínuszok hiányoznak

Nem kedveznek a hóágyúzásnak a nappali plusz fokok

A csíksomlyói Kissomlyó Ski üzemeltetője, Burján László úgy fogalmazott, startra készen állnak a hóágyúk beindítására, csupán az alacsonyabb hőmérsékleti értékek kell megérkezzenek.

„A műanyag borítású pályánk október elejétől már működik. Az előző években ilyenkor már tudtunk hóágyúzni, de mivel nincs hideg, idén még egyszer sem indítottuk el azokat” – értékelte az időjárási körülményeket, hozzátéve, négy hóágyúval és két taposóval várják a szezonkezdést.

Nem vagyunk kifutva az időből, hiszen a korábbi években is január elejére tudtunk megfelelő hómennyiséget biztosítani a sízéshez, a szezon pedig március végéig ki szokott tartani

– mutatott rá. Tapasztalatai szerint a tavalyi szezonban nem volt érezhető, hogy a sízés szerelmesei nem tudtak külföldi síparadicsomokba menni, és ezáltal számottevőn fellendült volna a forgalmuk. „Inkább több román turista érkezett hétközben, de szinte soha nem lehet előre megjósolni, hogy az aktuális szezon miként alakul majd” – összegezte László.

Ahol már hóágyúznak

„Hargitafürdőn már elkezdtük a hóágyúzást, de az időjárás nem mindig teszi ezt lehetővé” – ezt már Kósa Imre, az üzemeltető csicsói közbirtokosság elnöke közölte. Minden szezon a diákok téli vakációjának kezdetén szokott indulni, hidegebb teleken pedig akár áprilisig is kitart. Idén is számítani lehet mindhárom sípálya és az összekötő utak működésére, a szezon hossza pedig szerinte is időjárásfüggő. „Hogy többen látogattak ki az üdülőtelepre és többen tartózkodtak a panziókban, azt mi is tapasztaltuk” – értékelte a tavalyi szezont.

A homoródfürdői Lobogó panzió szomszédságában lévő sípályán a mostani hétvégére tervezik a szezon kezdetét. Ezt Görgicze Sándor, a Lobogó Resort menedzsere közölte lapunkkal, hozzátéve, általában decemberben kezdődik és március első feléig szokott tartani a síszezon. „Tavaly sokkal többen maradtak idehaza, mert nem volt egyszerű a szomszédos országokba történő utazás. Ezáltal többen vették igénybe a helyi síközpontokat, ezt a forgalomnövekedést pedig mi is tapasztaltuk.

Idén már nem számítunk erre, mert több nyugati országba is el lehet jutni az uniós oltási igazolvánnyal, de reménykedünk, hogy így is sok belföldi veszi majd igénybe a szolgáltatásainkat

– fejtette ki.

Ők is várják a hideget

Mik József, Borszék polgármestere érdeklődésünkre közölte, a hidegebb időjárási értékek mihamarabbi érkezésében bízik, hiszen eddig csak két olyan éjszaka volt, amikor használni tudták a hóágyúkat. „Nagyon kevés havunk van jelenleg. Az előrejelzések szerint hétvégétől már lehűlés várható, ami kedvez az ágyúzásnak. Szeretnénk, ha a karácsonyi ünnepekig sikerülne elindítani legalább részben a borszéki sípályát” – mondta, hozzátéve, tavaly is év végén tudták elindítani a síszezont.