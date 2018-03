A hidegben sokan, a verőfényes napsütésben kevesebben látogatták a húsvéti vásárt

Közel ötven termelőtől, illetve kézművestől vásárolhattak a hétvégén mindazok, akik kimentek a Székelyudvarhely központjában megrendezett húsvéti vásárra. Míg szombaton a télies idő ellenére is sok látogató volt, vasárnap, bár gyönyörűen sütött a nap, érezhetően kevesebben fordultak meg vásárlói szándékkal a téren.

A hideg ellenére szombaton sokan kilátogattak a vásárra • Fotó: Barabás Ákos

Az eladók egy része úgy vélte, kevesen tudtak arról, hogy két teljes napig tartó rendezvényt tervezett a polgármesteri hivatal.

Szombat reggel kilenckor már sorban álltak az emberek, déli kettőkor pedig nagyjából le is járt. Megszokták a havi vásárok programját, és aszerint jöttek

– mondta lapunknak Koszta Ignác, aki házi szörpöket, lekvárokat kínált. „Úgy jönnek, mint a megszokott havi vásárra, délelőtt többen, délután megcsappant az áradat” – közölte tapasztalatát Varga Géza is.

A székelyudvarhelyi mézeskalács-készítő portékái között húsvéti formák is megjelentek, így hímes tojás, csibe, nyuszi várta a vásárlókat. Hasonlóképpen Nemes Ágnes Orsolya levendulakészítő is igyekezett termékeit húsvétra hangolni, így a szokványosabb darabok között nyuszik, csibék is illatoztak. A téren a népies táskák, festett üvegtárgyak, fajátékok, natúr kozmetikumok, mellett sorakoztak a teafűvel, méhészeti termékekkel, házi készítésű befőttekkel, kézműves sajtokkal és csokoládéval megrakott asztalok. A hentesáruk között sonkák, kolbászok csalogattak illatukkal és látványukkal. Jobbára ugyanazok a termelők és a tőlük megszokott minőségi termékek.