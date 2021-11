A hétvége minden napjára jutott egy baleset

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Ittas gyalogos sérült meg, miután egy autós elsodorta Csíkszentdomokos községben, pénteken. Egy 30 éves csíkszeredai férfi az 578-as európai úton haladt kisteherautójával Gyergyószentmiklós irányából lakóhelye felé, amikor Csíkszentdomokos községben járművével elsodort egy 70 éves helybéli férfit, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset idején a sofőr nem volt ittas állapotban, a gyalogos viszont igen. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indult eljárás – derül ki a rendőrségi összesítésből.

Közúti balesethez riasztották a rendőröket Gyergyóújfaluba szombat este. A hatóságiak érkezésükkor Gyergyóújfalu Gyergyószentmiklós felőli bejáratánál egy autót találtak a helyszínen, amely lesodródott az úttestről. A baleset helyszínén tartózkodott továbbá az autó sofőrje, egy 39 éves gyergyószentmiklósi férfi is. A sofőrt a vizsgálatok során alkoholszondás tesztelésnek vetették alá, amely 0,93 mg/l tiszta légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből, így a rendőrök a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházba akarták kísérni vérvételre, ám a férfi megtagadta az eljárást. A rendőrség közleménye szerint a balesetben érintett volt egy másik férfi is, aki a baleset áldozatának mondta magát. A 34 éves Homoródalmás községből származó illető is alkohol befolyása alatt állt a történtekkor, esetében 0,24 mg/liter légalkoholszintet mutatott ki a készülék a tesztelés során. Akárcsak a sofőr, ő is megtagadta a vérvételt. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés, ittas vezetés és a vérvétel megtagadása miatt eljárást indítottak a rendőrök.

A vasárnap este sem telt el baleset nélkül Csíkszéken. Egy 78 éves Csíkszeredai férfi személygépkocsijával a 123D jelzésű megyei úton haladt Csíkszentkirály irányából a csíkszentimrei Büdösfürdő felé, amikor egy enyhe jobb kanyarban összeütközött egy szemből közlekedő autóval, amelyet egy 22 éves Kovászna megyei férfi vezetett. A baleset következtében az autó egyik utasa, egy 18 éves, szintén Kovászna megyei személy megsérült. A közleményben leírtak szerint a balesetben érintett sofőrök egyike sem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indult eljárás.