A helyi önkormányzatok dönthetnek arról, hogy különítenek-e el pénzt ösztöndíjakra

Településenként eltérő a tanulmányi ösztöndíjak összege. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Országos szinten szabályozták, hogy a helyi önkormányzatok adhatnak különböző ösztöndíjakat a tanulóknak, és mekkora lehet annak a legalacsonyabb értéke. Ennek az országos rendelkezésnek alapján a helyi tanácsok dönthetik el, hogy tudnak-e a költségvetésből erre pénzt fordítani. Egy 2020-ban készített országos felmérésből kiderül, hogy

a polgármesteri hivatalok több mint egyharmada semmiféle juttatást nem biztosít a jól tanuló vagy nehéz helyzetben levő tanulóknak.

Marosvásárhelyen a legutóbbi soros tanácsülésen vissza kellett térni az ösztöndíjakat szabályozó határozattervezetre és módosítani kellett azt. Mint a városháza iskolákért felelős igazgatóságnak vezetője, Horațiu Lobonț kifejtette, bár az iskoláktól bekérték a jól tanuló diákok számát, ez menet közben változott, így szükség volt a jogosultak számán is változtatni, hiszen – mint kiderült – jelentős eltérés van az első és a második félévben ösztöndíjra jogosult tanulók létszáma között. Míg első félévben Marosvásárhelyen 6478 diák részesült ösztöndíjban, addig a 2020–2021-es tanév második felében ez a szám 9217-re duzzadt. De az is gondot okozott, hogy voltak olyan iskolák, amelyeknek vezetősége nem közölte le időben a pontos létszámot, vagy menet közben változtatott rajta. Kérdés volt az is, hogy a szakiskolások jogosultak-e ösztöndíjra arra az időszakra, amikor gyakorlaton vannak, így ezt is tisztázni kellett.

A legutóbbi tanácsülésen elfogadott döntés értelmében tehát az elmúlt tanév második félévében 9217 diák részesül ösztöndíjban Marosvásárhelyen.

Az összeget hamarosan átutalják az iskoláknak, így a diákok előre láthatóan már az első iskolai napokban megkaphatják azt.

Időben megkapják Udvarhelyen

Székelyudvarhelyen májusban emelték meg a diákoknak biztosított ösztöndíjak összegét, s ennek értelmében már az elmúlt tanévben is havi 100 lej volt a szociális, szintén 100 lej a tanulmányi, 120 lej az érdem- és 150 lej a teljesítmény-ösztöndíj. Elfogadták azt is, hogy a kritériumokat az oktatási intézmények állítják össze. Mint Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivőjétől megtudtuk, napirenden vannak az ösztöndíjak kifizetésével, minden tanintézet megkapta az igényelt összeget,

Székelyudvarhelyen évek óta nem volt elmaradás a diákokat ösztönző díjak kifizetésében.

Azt nem tudta pontosan megmondani, hogy hány diák részesül ösztöndíjban, mert ezeket a kimutatásokat az iskolák tartják számon.

Gyergyószentmiklóson is megkapták a diákok a tavalyi tanévre szóló összegeket, sőt a helyi költségvetésben pénzt szavaztak meg az 2021–2022-es tanév első felére is. Mint Hegyi Zsuzsanna, a városháza sajtószóvivője elmondta, az elmúlt tanévben 186-an részesültek ilyen típusú ösztöndíjban. A helyi önkormányzat döntése alapján a teljesítmény-ösztöndíj 160 lej, az érdem- 150 lej, a tanulmányi 120, míg a szociális ösztöndíj 100 lej havonta.

Csíkszereda alpolgármestere, Sógor Enikő jövő hét elejére ígért friss adatokat az ösztöndíjakkal kapcsolatban, a városháza honlapján csak a 2020-as helyi tanácsi határozatok vannak feltüntetve, így nem tudni, hogy idén volt-e ezzel kapcsolatos döntés.