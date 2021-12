A hegyekben már megállt a hó, óvatosságra intenek a hegyimentők

A Maros megyei hegyimentők e heti fotói is bizonyítják, hogy túrázni már csak télies körülmények között lehet • Fotó: Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat

Jelenleg rendben vannak a turistaútvonalak, nincsenek lezárt ösvények Maros megyében, a hóréteg vastagsága pedig 20-70 centiméter között van a Kelemen havasokban. Az alacsonyabb régiókban kisebb, a magasabb részeken vastagabb a hóréteg, de a napokban is várhatók még havazások. Kovács Róbert, a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat vezetője a Székelyhonnak arról számolt be, hogy kollégái éppen csütörtökön voltak fenn egy járőrözésen a Kelemen-havasokban, küldtek képeket is, és látszik, hogy a Kelemen havasoknak az 1500 méter fölötti része alkalmas már akár túrasízésre is. A szovátai sípálya azonban még nincs megnyitva, és valószínűleg még egy-két hétig nem is lesz.