A háziorvosok több olyan vizsgálatot elvégezhetnek, amelyekért eddig szakorvoshoz kellett fordulni

Az indokolatlan kórházi beutalások arányát csökkentenék, ezért bővítik az alapellátásban és a járóbeteg-ellátásban elérhető szolgáltatások palettáját. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Átfogó prevenciós csomag a 40 év felettieknek

Az új keretszerződés a megelőző egészségügyi szolgáltatásokhoz is nagyobb hozzáférést ad a biztosítottaknak. A tünetmentes 40 év felettiek számára egy átfogó prevenciós csomagot biztosít. Ez három konzultációt tartalmaz, amelyek része a kockázatértékelés, a páciens egészségét veszélyeztető rizikófaktorok, és az éltmódból fakadó kockázati tényezők megállapítása, illetve a páciens állapotának a utánkövetése. Azért, hogy az említett kategóriába tartozók hozzáférjenek a háziorvos által javasolt kivizsgálásokhoz, az egészségbiztosítási pénztárral szerződéses viszonyban álló szolgáltatók a szerződés értékét túllépve is elvégezhetik ezeket.

Az egészségügyi rendszerben egyes szolgáltatások esetében állandósítják a járványhelyzet miatt bevezetett távkonzultációs lehetőségeket is.

A krónikus betegek számára a háziorvosok és a szakorvosok is biztosíthatnak távkonzultációkat, ugyanakkor ez érvényes a pszichiátriai konzultációkra és a logopédiai szolgáltatásokra is. A koronavírus-fertőzésen átesett páciensek egy részénél tapasztalt hosszú távú – főként a tüdőt és a szívet érintő – hatások miatt a tüdőgyógyász és kardiológus szakorvosok felírhatnak a pácienseknek gyógytornászok és pszichológusok által nyújtott orvosi szolgáltatásokat is. Az új keretszerződés ugyanakkor lehetővé teszi minden biztosított számára azt is, hogy az egészségbiztosítási pénztárral szerződéses viszonyban álló magánklinikán kezeltesse magát úgy, hogy a költségek egy részét megtéríti az egészségbiztosító.