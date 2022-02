A háziorvosi ügyeleti központokban is van már tesztelési lehetőség

A Hargita megyei háziorvosi ügyeleti központokban dolgozó orvosok jelentős része is megkötötte a szerződést a koronavírustesztek elvégzésére, így sürgősségi esetekben már az esti órákban, illetve hétvégén is van lehetőség a tesztelésre.

Bővülő tesztelési lehetőségek – hétvégén és az esti órákban sürgősségi esetben a háziorvosi ügyeleti központokban is végeznek Covid-tesztet • Fotó: Mészáros János/MTI

Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója lapunknak elmondta, az intézmény csak egyénileg, az orvosokkal köthet meg ilyen szerződéseket, az ügyeleti központokkal nem. A központokat vezető háziorvosok maguk is alkalmazhatnak ügyeletező orvosokat – például nyugdíjas szakembereket –, hogy meglegyen a kellő létszám, az egészségbiztosítási pénztár azonban utóbbiakkal sem köthet szerződést a tesztelésre vonatkozóan. Így tehát

28 megkötötte a koronavírus-tesztelésre vonatkozó szerződést a megyei egészségbiztosítási pénztárral, így ők a saját rendelőjükben és az ügyeleti központokban is végezhetnek ilyen tevékenységet.

– hívta fel a figyelmet a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója, megjegyezve, ilyenkor is elsősorban a saját háziorvosával vegye fel a kapcsolatot a páciens, ha ez a rendelési időben történik.

Ezt azért is tanácsos megtenni, hogy beszámolhassanak a tüneteikről, ugyanis ezekben a központokban csak a Covid-gyanús betegek jogosultak tesztre.

– válaszolta Duda Tihamér a permanenciaközpontok programjára és az ott ügyeletező orvosok beosztására vonatkozó kérdésünkre. Mivel ilyen program nem elérhető – nincs is ilyen jellegű jelentési kötelezettsége a központoknak –, ezért

Ez alól a csíkszeredai ügyeleti központ képez kivételt, ahol a hat orvos közül csak kettő kötötte meg a tesztelésre vonatkozó szerződést, ám a megyeközpontban máshol is van lehetőség ilyen vizsgálatra.

Ezek között több is van – a székelykeresztúri, a parajdi, illetve a gyimesfelsőloki –, ahol az orvosok mind vállalták a tesztelést, de a többi permanenciaközpontban is csak egy-egy orvos van, aki nem végez tesztelést.

Tesztelési, oltási lehetőségek

Duda Tihamér a tesztelési, oltási lehetőségeket összefoglalva arról is beszámolt lapunknak, hogy

a Hargita megyében működő 128 háziorvosi rendelője közül 42-ben lehet beadatni a koronavírus elleni védőoltást.

80 rendelőben végeznek tesztelést – akinek a háziorvosa nem végez, az telefonon történő időpontkérést követően jelentkezhet más rendelőben is tesztelésre, ha a betegség tüneteit észleli magán. A 128 rendelő közül 103-ban vállalták az ott dolgozó orvosok a koronavírusos betegek állapotának utánkövetését is. Az említett tevékenységeket végző orvosok és rendelők elérhetősége megtalálható a megyei egészségbiztosítási pénztár, a népegészségügyi igazgatóság, valamint az egészségügyi minisztérium honalapján is.

A súlyosabb tüneteket tapasztaló betegek a Hargita megyei kórházak által működtetett Covid-ambulanciaközpontokban jelentkezhetnek a telefonos egyeztetést követően, ezekben a központokban a tesztelés mellett részletesebb kivizsgálásokat is végeznek.

A csíkszeredai kórháznak az intézmény székhelyén, a somlyói, fertőző betegségeket kezelő egységénél, valamint a szentegyházi külső egységénél van ilyen központja, a székelyudvarhelyi, a gyergyószentmiklósi, valamint a maroshévízi kórháznak pedig az intézmény székhelyén – ezeknek az elérhetősége is megtalálható az említett honalapokon.