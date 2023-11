A hatékony erdőgazdálkodás fontosságát ismertetnék meg a gyerekekkel

A Zöld lábnyom névre keresztelt kezdeményezésben, ahogy korábban , az SZKA ez alkalommal is együttműködik a Zetelaka Erdőrendészeti Hivatallal a projekt Zengő erdőfürdő nevet viselő esemény szervezésében, amelyet már második alkalommal hívnak életre. Ez a projekt kimondottan felnőtteknek szól, és mint az SZKA ügyvezető elnöke elmondta,

A projektben másik célként ezer szelídgesztenye-csemete elültetése is szerepel, erdősítésre váró területeken Felsőboldogfalva környékén. Az ügyvezető ezzel kapcsolatban kiemelte, ezek később hozzájárulnak majd a környék erdei ökoszisztémájának fejlesztéséhez, ugyanakkor az is nagyon fontos szempont, hogy

Gitár, hegedű és fuvola hangja csendült fel pénteken a Madarasi Hargita egyik rejtettebb erdős részén, ahol a több mint százötven éves fákat és magát az érintetlen természetet is megcsodálhatták a jelenlévők.

A harmadik környezeti fenntarthatóságot elősegítő esemény az Erdei Iskola tevékenységek nevet viseli, s mint azt az elnevezés is sugallja, erdőközpontú környezeti tevékenységeket szerveznek Kádár Tibor Sándor erdőmérnök vezetésével. A programot nem csupán Udvarhely, hanem Csíkszék vidéki iskoláiba is elviszik, és

A tervek szerint a tevékenységekbe összesen 450 diákot vonnak be.

Kérdésünkre, hogy miért vidéki iskolákat kapcsolnak be a programba, városiakat pedig nem, Csáki Rozália úgy fogalmazott: azt tapasztalják, hogy vidéken a közbirtokosságoknak mint működő erdőgazdálkodási szervezeteknek a vezetőségében többségében idősek vannak, és azt látják, hogy

a gyerek már időben kapjon információkat arról, hogy hogyan is lehet (érdemes) tekinteni az erdőt.

„Hiszen az erdő a növényvilág legmagasabb fejlettségi szintje, de a mai gyerekek nem feltétlen tudják, hogy igazából milyen csodálatos környezet vesz minket körül, és abban mi van. Ezért tartjuk fontosnak, hogy most menjünk a vidéki iskolákba, vidéki gyerekekkel foglalkozzunk, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy elzárkózunk a városi iskolák elől, vagy azok elől a vidéki iskolák elől, akikkel most még nincs együttműködési megállapodásunk. Van bennünk nyitottság, hogy elmozduljunk más irányba is, ehhez előzetes egyeztetések szükségesek” – hangzott a válasz.

A most induló projekt jövő október végéig tart majd és a Pădurea de Mâine által meghirdetett pályázaton nyert 139 ezer lejből valósul meg.