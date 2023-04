A határon túlra is kitekint az OTDK

Történetében először tartják Magyarország határain túl az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) egyik szekcióülését, az informatikatudományi szekció bemutatóit április 16–19. között Marosvásárhelyen rendezik meg – jelentették be a szervezők csütörtökön sajtótájékoztatón, Marosvásárhelyen.

– számolt be az online is közvetített sajtótájékoztatón Balog Adalbert tudományos rektorhelyettes, az Egyetemi Tehetséggondozási és Diákköri Tanács elnöke, illetve Domokos József dékán, a szekció ügyvezető elnöke, akit az MTI idéz.

a legjobb informatikus diákok mutatják be dolgozataikat, szakmai eredményeiket Marosvásárhelyen.

Domokos József dékán, a szekció ügyvezető elnöke elmondta: a hagyományosan Magyarországon tartott informatikatudományi szekció idei marosvásárhelyi ülésén 17 magyarországi és határon túli felsőoktatási intézmény diákjai vesznek részt, 141 dolgozatot neveztek be, ebből 137-et be is mutatnak 16 kategóriában. Ezek közül a mesterséges intelligencia és a szoftveralkalmazások voltak a legnépszerűbbek.

Határon túliak is a résztvevők között

Az MTI kérdésére elmondták: a résztvevők között határon túliak is vannak, Erdélyből 11 pályamunka került be a legjobbak közé, hatot a Sapientia EMTE csíkszeredai és marosvásárhelyi diákjai, ötöt a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem informatikus hallgatói neveztek be.

Elhangzott, hogy a szakmai előadások, bemutatók mellett a szervezők a kikapcsolódást szolgáló programokkal is kedveskednek a résztvevőknek. Sport- és kulturális programok is lesznek, a Maros Művészegyüttes például az egyetem aulájában lép fel AlgoRythmics című előadásával, amely a rendezvényhez kapcsolódva egy rendezési algoritmus művészi bemutatása.

Az ünnepélyes megnyitó hétfőn, április 17-én 10 órától lesz az egyetemi aulában, ahol Bálint Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusza tart a kutatói pályát népszerűsítő előadást.