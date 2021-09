A határokon átívelő összefogás eredményeként valósulhatott meg az új plébániaépület

Az épület megáldása után jelképesen is birtokba vehették a gyimesfelsőlokiak az új plébániaépület és közösségi házat vasárnap délután. A 2017-ben elkezdett beruházást helyi és anyaországi pályázati támogatásokból, valamint a hívek és az egyházi elöljárók nagyvonalú adományaiból finanszírozták.

Az épület elkészült, most már az a cél, hogy Isten és Önök segítségével pezsgő, előrevivő élet legyen benne

A gyimesfelsőloki hívektől 162 ezer lej gyűlt össze, ezek mellett pedig a Caritas katolikus segélyszervezet és magyar egyházi elöljárók segítettek a források előteremtésében. „Határokon átívelő összefogás eredménye ez az egyházközségünk számára kiemelkedő alkotás, hiszen a helyi csángók sajátjuknak tudják érezni a már eddig is többféle programnak helyet adó közösségi épületet.

– fogalmazott Kerekes László, ezt követően pedig megáldotta az új plébániát. Az eseményen felszólalt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, majd ünnepi műsort adott elő a Szent András Egyházi Kórus, a Tatrospart Gyermeknéptánccsoport, a Gyimesvölgye Férfikórus, valamint Tankó Erika tizenegyedik osztályos tanuló is szavalt.

Bízom benne, hogy a plébános úr nevét is felírják majd az épület oldalára, hogy ne felejtsük el a sok-sok imádságot, álmatlan éjszakát, az egyházközség pedig legyen büszke a plébánosára és saját magára is

Kerekes László segédpüspök az épület megáldása előtt elmondta: nagyon büszke a helyi egyházközségre, hogy sikerült megvalósítani a plébánia megépítését, ez szerinte azt bizonyítja, hogy egy élni akaró és élni tudó közösségről van szó. „Tudjuk, hogy a Jóisten van a háttérben, de utána a plános atya mint jó karmester, aki tudta, hogy mire van szükség. Az imádság mellett szükség volt az anyagiakra is.

A plébániáról



A háromszintes létesítmény nemcsak plébániaként, hanem közösségi házként is funkcionál, hiszen a plébános lakása – két szoba fürdővel – mellett van benne négy vendégszoba az egyházi ügyekben a településre látogatók számára, két – egyenként 52 négyzetméteres – közösségi terem, iroda, konyha, ebédlő, kamra, kazánház, pince, garázs. A gyimesfelsőloki plébánia korábbi épületét még 1905-ben építtette fából Bodor József templomépítő, azóta viszont több alkalommal is szükségessé vált javításokat, beavatkozásokat végezni az épületen, hogy lakható legyen. Emellett megfelelő termek – közösségi terek, hittanterem, iroda, vendégszobák – hiányában problémát okozott a különböző tevékenységek megtartása az épületben. Miután a plébános készíttetett egy felmérést, amelyből kiderült, hogy a régi épület kibővítése és felújítása – még ha a faanyagot a plébánia biztosítja is – annyiba kerül, mint egy új felépítése „pirosba”, akkor inkább az utóbbi lehetőség mellett döntöttek.