A harmadik helyen végzett a Dancing on Ice műsor döntőjében a csíkszeredai versenyző

Véget ért szombat este az Antena 1 kereskedelmi csatornán futó Dancing on Ice nevű vetélkedő, a döntőben három pár mérte össze tudását. A nézők szavazatai alapján a csíkszeredai Andreea Ureche és partnere a bronzéremmel térhetett haza.

Az Antena 1 kereskedelmi csatornán közvetített Dancing on Ice nevű vetélkedő nyolcadik és egyben utolsó adásában három pár lépett jégre szombat este, közöttük a csíkszeredai Andreea Ureche és partnere, Oase. A vetélkedőben hírességek és profi partnereik műkorcsolyáztak az 50 ezer eurós fődíjért és egy-egy általuk megnevezett nemes cél megvalósítása érdekében.

Noha a produkciójuk elnyerte a zsűri tetszését, és ezúttal is magas pontszámot kaptak, ez csak szimbolikus értékelés volt, a döntés ugyanis kizárólag a nézők kezében volt.

A Dancing on Ice műsorban két csíkszeredai versenyző is képviseltette magát, Andreea Ureche mellett Kerekes Zsolt próbált szerencsét Ruby oldalán. A fődíjon kívül a nyertes pár egyik tagjának lehetősége nyílt egy általa választott cél megvalósítására is. Andreea Ureche anyagi gondokkal küszködő, műkorcsolyázó barátnőjét szerette volna segíteni a műsor által, hogy fel tudjon készülni a 2026-os téli olimpiára, Kerekes Zsolt pedig a szintén csíkszeredai Nagy Anitáért küzdött, aki korcsolyaedzőként a Hargita megyei korcsolyaoktatás fellendítését tűzte ki célul.